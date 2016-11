Die Besten 2016: TRAINICO-Absolventen ausgezeichnet

Wildau 07.11.2016 | Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Cottbus zeichnete im Rahmen der IHK-Bestenehrung am 27.10.2016 die 22 besten Auszubildenden des Abschlussjahres 2016 in der Alten Chemiefabrik Cottbus vor 120 Gästen aus. Zu den Preisträgern zählen auch zwei Auszubildende der TRAINICO GmbH.

(firmenpresse) - Die TRAINICO GmbH, spezialisierter Bildungsanbieter für die Luftfahrt und zertifizierte 147er-Schule, bildet seit vielen Jahren luftfahrtbegeisterte Schulabgänger im Rahmen der Erstausbildung in den Berufsbildern Fluggerätmechanik und Fluggerätelektronik aus. Die dreieinhalbjährige Ausbildung erfolgt im Verbund mit namhaften Luftfahrtunternehmen wie Lufthansa Technik AG, Lufthansa Bombardier Aviation Services GmbH und Condor Berlin GmbH. In diesem Jahr zählten zwei Absolventen der TRAINICO GmbH, Lucas Maaß und Johann Pott zu den Besten ihres Jahrgangs.



Im Verwaltungsbezirk der IHK Cottbus durchliefen in diesem Abschlussjahr insgesamt 1989 Auszubildende in 140 Berufen aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistungen die Abschlussprüfung. Ausgezeichnet wurde, wer in seinem Ausbildungsberuf mit mindestens 92 Punkten die Note 1 erzielte. Dr. Wilfried Berg, Vizepräsident der IHK Cottbus, beglückwünschte die ausgezeichneten Absolventen. Zugleich lobte er in seiner Laudatio das Engagement der Ausbildungsunternehmen in der Region: „Der Wert der beruflichen Bildung in Deutschland kann nicht zu hoch geschätzt werden: Nicht umsonst weist Deutschland EU-weit die geringste Jugendarbeitslosigkeit auf. Dank hierfür gebührt den Ausbildungsbetrieben, die dafür sorgen, dass junge Menschen in Echtsituationen für den Beruf lernen können.“



Interessenten für die 3,5-jährige Erstausbildung bei TRAINICO sollten Interesse für Technik und/oder Elektronik, handwerkliches Geschick und mindestens einen mittleren Schulabschluss mit guten Noten in Mathematik und Physik sowie Grundkenntnisse der englischen Sprache mitbringen. Das zweistufige Auswahlverfahren im Frühjahr jeden Jahres besteht aus einem praktischen und schriftlichen Eignungstest sowie einem persönlichen Gespräch mit den Ausbildungsverantwortlichen aus den Verbundunternehmen.









Über die TRAINICO GmbH: TRAINICO steht seit 1993 für Kompetenz, Qualität, Innovation und Praxisnähe in der Aus- und Weiterbildung. Das Leistungsportfolio im kaufmännischen und technischen Bereich richtet sich an Teilnehmer aus Unternehmen der Luftfahrtindustrie sowie Einzelpersonen von der Erstausbildung über die Umschulung bis zur Fortbildung in Kurs- und Seminarform. TRAINICO bietet Komplettlösungen entlang der gesamten Prozesskette von der Bewerbergewinnung bis zum Feedback und der individuellen Lehrgangsauswertung. Das Unternehmen ist Ausbildungs- und Prüfungsbetrieb der Industrie- und Handelskammer, zertifiziert gemäß EASA Part-147 und DIN EN ISO 9001:2008 sowie anerkannter Bildungsträger gemäß AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) und HZA-801679.

Trainico GmbH

TRAINICO GmbH

Friedrich-Engels-Straße 62-63

15745 Wildau



Tel. 03375 / 5230-102

Fax 03375 / 5230-101

E-Mail g.steckmann(at)trainico.de







TRAINICO GmbH

Friedrich-Engels-Straße 62-63

15745 Wildau



Tel. 03375 / 5230-102

Fax 03375 / 5230-101

E-Mail g.steckmann(at)trainico.de



Firma: Trainico GmbH



