NOZ: Zoff-Talk bei Anne Will: Bosbach musste sich beherrschen

Osnabrück. CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach wird die Talkshow von

Anne Will am Sonntagabend wohl noch lange in Erinnerung behalten.

"Das war ja nicht meine erste Talkshow, aber eine wirklich

denkwürdige. Ich habe mir permanent gesagt: ,Ruhig bleiben! Nur nicht

aus der Haut fahren!'", sagte der Politiker im Gespräch mit der

"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag).



Der Auftritt einer vollverschleierten Muslimin hatte für heftige

Diskussionen gesorgt. Der ARD wurde anschließend vorgeworfen, der

Frau eine Plattform gegeben haben, um islamistische Ansichten zu

verbreiten. Bosbach nimmt den Sender dagegen in Schutz. "Ich bin mir

ganz sicher, dass Anne Will und die gesamte Redaktion nicht dem

radikalen Islamismus eine Werbefläche bieten, sondern sich sehr

kritisch mit dieser Strömung auseinandersetzen wollten", betonte der

64-Jährige. Fraglich sei allerdings, ob dieser Plan auch aufging.

"Zweifel sind angebracht", sagte Bosbach.



Dass Muslime - wie von der Frau in der Sendung behauptet wurde -

in Deutschland ausgegrenzt werden, bestreitet der Politiker.

"Vereinzelt mag es tatsächlich - leider - Formen der Ausgrenzung

geben. Aber dass ganz Deutschland Muslime ausgrenzt, ist weit

entfernt von unserer Lebenswirklichkeit", so Bosbach.







