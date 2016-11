ERF Medien: Empfangsmöglichkeiten für Radioprogramm wachsen weiter (FOTO)

Die Empfangsmöglichkeiten für das Radioprogramm ERF Plus wachsen

bis zum Ende des Jahres. Darauf hat Pressesprecher Michael vom Ende

von ERF Medien (Wetzlar) hingewiesen. Laut Media Broadcast, dem

verantwortlichen Unternehmen, befindet sich der Ausbau der nationalen

Digitalradio-Verbreitung ("Bundesmux") vor dem Abschluss. Bis 31.

Dezember sollen insgesamt 110 Sender-Standorte in Betrieb sein. Schon

im September ist am Kreuzberg in der Rhön (Bayern) der 100. Sender

aufgeschaltet worden. Mit dem Vollausbau können laut Media Broadcast

82 Prozent der Einwohner "inhouse" Digitalradio empfangen werden. 95

Prozent der Fläche sind zum Jahresende mobil versorgt. Und die

Bundesautobahnen werden zu 97 Prozent mit dem nationalen

Digitalradio-Angebot versorgt sein.



Neben der Rhön gibt es in Bayern einen weiteren Ausbau an der

Autobahn 7 Fulda-Würzburg. In Hessen wird aktuell vor allem die

Region Marburg mit dem nationalen Digitalradio-Angebot erschlossen.

In Brandenburg wird der DAB+ Empfang in Frankfurt/Oder sowie in

Landkreisen und auf der A2 östlich von Berlin sichergestellt. Der

Sender Aachen-Stadt stellt Digitalradio im Bundesland

Nordrhein-Westfalen vor allem im Stadtgebiet Aachen und den

angrenzenden Autobahnen 3 und 4 bereit. Um die ERF Hörer nicht nur

mit einem attraktiven Programm per DAB+ zu versorgen, vertreibt ERF

Medien zusätzlich auch digitale Radioempfangsgeräte. Bislang wurden

bereits mehr als 40.000 DAB+ Radios ausgeliefert. Ab sofort bringt

der ERF ein eigenes Radio ERF 5 mit einer gelben Festspeichertaste

heraus, mit der das Programm ERF Plus fest voreingestellt und immer

wieder leicht zu finden ist.







Pressekontakt:

Für weitere Informationen steht Ihnen Pressesprecher Michael vom Ende
zur Verfügung.





Michael vom Ende

Pressesprecher

ERF Medien e. V.



Berliner Ring 62

35576 Wetzlar

Mobil: 0175 4165261

E-Mail: presse(at)erf.de

www.erf.de

