Römisches Spielzeug in Handarbeit mit Crowdfunding von MEINROMULUS

(firmenpresse) - Die originalgetreue, handgemachte Spielzeugherstellung von Ausrüstungsgegenständen der Römischen Legionäre vor ca. 2000 Jahren ist unsere Leidenschaft. Mit unserer aktuellen Crowdfundingkampagne "Römische Geschichte hautnah erleben..." wollen wir das Sortiment auf Helm, Tunika und Gürtel ausweiten, und darüber hinaus einen Veranstaltungskalender für den deutschsprachigen Raum kreieren.

Was ist Crowdfunding?

Visionäre und kreative Menschen stehen oft vor den gleichen Herausforderungen: Bekanntmachen ihrer Idee, Menschen als Unterstützer gewinnen und erforderliches Kapital einsammeln. Dieses Kapital-Einsammeln über eine Gruppe ist "Crowdfunding".

Worum geht es in diesem Projekt?

MEINROMULUS verfolgt die Vision Kinder ab 7 Jahren zum kreativen Nachspielen eigener Geschichten anzuregen. Dabei verbinden sich persönliche Fantasie, ein authentisches Spielerlebnis und die Erkundung der Natur zu einem Erlebnis der besonderen Art. Eine Alternative zur fortschreitendenden Digitalisierung durch das ursprüngliche Abenteuer für Kinder. Zum anderen wollen wir diese Wurzeln der europäischen Geschichte, die Geschichte des antiken Rom, interessant und mit Bezug zur heutigen Zeit erzählen und wo man diese entdecken kann. Wir wollen Geschichten erzählen mit spannenden Einblicken in das Leben dieser Zeit und von Errungenschaften berichten, die die Menschheit bis heute prägen.

Außerdem wollen wir Kindern so ein Tor in eine andere Welt öffnen. Eine Welt voller aufregender Abenteuer. Unsere Spielzeuge sollen die Kinder dabei unterstützen. Entwickelt sind bereits ein Holzschwert und ein gewölbtes Römerschild. Beide bestehen hauptsächlich aus Hartholz und sind farbig gestaltet. Letzteres ist auch ohne Folie, zum selbstbemalen erhältlich. Die Produkte sind ökologisch einwandfrei, werden aus einheimischen Materialien hergestellt und in Deutschland in Handarbeit produziert. Also Made in Germany!

Auf der Seite www.meinromulus.de werden diese Produkte angeboten, mit denen wir Kinder und Liebhaber hochwertiger Spielzeuge, zu dieser Zeitreise auf den Spuren der alten Römer inspirieren wollen. Ein Veranstaltungskalender für Events im deutschsprachigen Raum ist in Planung.

Wer steht hinter dem Projekt?

Marius Müller (Tischler, Betriebswirt): "Schon seit der Schulzeit bin ich ein leidenschaftlicher Fan der Römischen Antike. Als Geburtstagsgeschenk für meinen Sohn fertigte ich einen Römerschild - dadurch ist die Idee zu diesem Projekt entstanden".

Warum sollten Sie dieses Projekt unterstützen?

Wir werden neue Produkte kreieren! Zunächst einen Helm, eine Tunika und einen Gürtel, damit der Römische Legionär sich vervollständigt. Darüber hinaus bauen wir unsere Website und den Shop weiter aus. Hier berichten wir von Events und entwickeln dafür einen Veranstaltungskalender für den deutschsprachigen Raum. Zudem erhalten wir bei diesem Projekt Unterstützung durch das Christophoruswerk in Erfurt und binden so Menschen mit Handicap ein.

Wie können Sie uns unterstützen?

Auf unserer Projektseite www.startnext.com/meinromulus gibt es die Möglichkeit das Projekt mit unterschiedlich großen, attraktiven Dankeschön-Paketen zu unterstützen.

Dankeschön-Paket bedeutet, dass jeder Unterstützer für seinen finanziellen Beitrag ein Dankeschön in Form von Produkten aus der Crowdfundingkampagne erhält. Hierbei ist eine Unterstützung in 9 verschiedenen Dankeschön-Paketen zwischen 15 und 225 EUR möglich.

Wichtig dabei ist, nur wenn die gesamte Fundingsumme erreicht wird, erfolgt die Realisierung des Projekts. Für Fragen zum Projekt ist ein Blog eingerichtet.

Unterstützen Sie uns, damit wir dieses einzigartige Projekt auf die Beine stellen können!

www.startnext.com/meinromulus

Vielen Dank vorab für Ihre Unterstützung!

MEINROMULUS ...deine Zeitreise beginnt!





Hersteller für detailgetreue Nachbildungen der Legionärsausrüstung der römischen Antike.

