Heinrich Schmid GmbH & Co. KG - Der Profi-Maler in Reutlingen

Heinrich Schmid ist Ihr vielseitiger und erfahrener Handwerker in Reutlingen. Mit Komplettlösungen rund um Handwerk ist Heinrich Schmid die führende Unternehmensgruppe im (Aus-)Bauhandwerk.

(firmenpresse) - Familientradition trifft Moderne: Die Heinrich Schmid GmbH & Co. KG bietet seit Jahrzehnten Komplettlösungen für Malervorhaben. Mit mehr als hundert Standorten in der gesamten Bundesrepublik bietet das Handwerksunternehmen nicht nur in Reutlingen ein einzigartiges Malerhandwerk. Neben gängigen Techniken beim Streichen bedienen sich die Maler und Lackierer auch Trends sowie neuen Looks, die Kreativität und Materialbewusstsein verlangen. Dabei überzeugen die fachlich gut geschulten Handwerker mit Kompetenz, Liebe fürs Detail und einem umfassenden Service.



Anspruchsvolle Handwerksarbeiten: Das bietet Ihnen Heinrich Schmid.



Ob Neubau, Sanierung oder Renovierung - seit jeher stehen Anstriche aller Art im Innen- und Außenbereich für die Kernkompetenz des Familienunternehmens.

Mit rationellen Anstrich-, Beschichtungs-, Lackier- und Tapezier-Techniken werden individuelle Projekte umgesetzt - ganz nach den Vorstellungen der Kunden. Aber auch Trockenbauarbeiten, dekorative Wandgestaltung, Brandschutzmaßnahmen und umfassender Komplettausbau zählen zu ihren handwerklichen Tätigkeiten. Dabei machen eine gute Arbeitsvorbereitung sowie exzellente Ausführung der Tätigkeiten das Unternehmen aus und sorgen so für vollste Zufriedenheit ihrer Kunden.



Das Winterhalbjahr ist Innenausbauzeit.



Wenn es draußen nass und kalt wird, müssen die Arbeiten an einem Neubau nicht komplett zum Stillstand kommen. Wer keine Zeit verschenken möchte, sollte sich dem Innenausbau des künftigen Eigenheims oder Gewerbestandorts widmen. Mit dem Reutlinger Handwerksbetrieb bekommen Kunden einen Allrounder, bei dem auch Bodenanstriche, Wand- und Deckenanstriche sowie Tapezierarbeiten in Auftrag gegeben werden können. Die erfahrenen Maler übernehmen auch Lackierarbeiten für Heizungsrohre, Treppen und Geländer sowie für Fenster und Türen. Benötigt Ihr Gebäude einen speziellen Brandschutzanstrich, sind Sie bei den Malern der Heinrich Schmid GmbH & Co. KG ebenfalls an der richtigen Adresse.





Geht nicht, gibt's nicht bei Heinrich Schmid in Reutlingen.



4.700 Mitarbeiter an über 100 Standorten - das traditionsreiche Handwerksunternehmen bietet nicht nur höchste Qualität, sondern auch Kapazitäten, um selbst größere Projekte in kurzer Zeit fertigzustellen. Seit über 70 Jahren ist Heinrich Schmid am Markt tätig. Die Zufriedenheit ihrer Kunden ist dabei eine Herzensangelegenheit, welche mit viel Vertrauen und Begeisterung erfüllt wird. Dabei sorgt die Verknüpfung von Technik, Wirtschaft und Ästhetik für außergewöhnliche Ergebnisse - egal, ob bei Fassaden-, Innen-, Boden- und Brandschutzanstrichen sowie Lackier- und Tapezierarbeiten. Kunden aus der Region Reutlingen setzen außerdem auf Kreativität sowie Phantasie, die passenden Lösungen und faire Preise bei Heinrich Schmid GmbH & Co. KG.



Heinrich Schmid GmbH & Co. KG

Siemensstraße 20

72766 Reutlingen

07121 3260

presse(at)heinrich-schmid.de

http://www.heinrich-schmid-reutlingen.de/







Willkommen bei Heinrich Schmid - einer Unternehmensgruppe mit mehr als 4.200 bestens ausgebildeten Malern, Ausbauern und Dienstleistern an über 100 Standorten in Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweiz und Spanien.



Heinrich Schmid GmbH & Co. KG

Marienstr. 23, 70178 Stuttgart

Firma: Heinrich Schmid GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: Benjamin Oechsler

Stadt: Reutlingen

Telefon: 0711 128 501-0



