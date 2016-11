Herzensbotschaft an Weihnachten

Persönliche Weihnachtspost für leuchtende Kinderaugen

Weihnachtsbriefe zu Gunsten der DKMS

Berlin, 07.11.2016 Zauberhafte Erinnerungen aus der Kindheit werden jedes Jahr unter dem Weihnachtsbaum wach. So freuen sich Kinder, auch schon in der Vorweihnachtszeit auf leckere Schlemmereien und zählen die Tage bis zum Weihnachtsfest. Der Besuch des Weihnachtsmannes mit persönlichen Worten ist zusätzlich etwas ganz Besonderes. Die Inhaberin, Cathleen Lehmann von zeitlos-texten hat sich für das Weihnachtsfest etwas Außergewöhnliches einfallen lassen.

(firmenpresse) - Leuchtende Kinderaugen können Erwachsene besonders zum Weihnachtsfest sehen. Persönliche Worte vom Weihnachtsmann sollen das ermöglichen. Dazu schreibt zeitlos-texten einen Brief im Namen des Weihnachtsmannes und verschickt diesen, auch auf Wunsch persönlich adressiert, an einzelne Kinder oder auch an Gruppen und Schulklassen. Gegen einen geringen Preis können Eltern, Erzieher/innen oder Lehrer/innen online auf der Webseite www.zeitlos-texten.de einen solchen kaufen.



Nach dem Bestellvorgang erwartet zeitlos-texten eine Nachricht des Käufers, mit Angaben des Namens, Alters, der Eigenschaften, Wünsche, Hobbys und/ oder besonderen Erlebnissen des Kindes. Frau Lehmann findet, dass es sich mit diesen Informationen wunderbar personenbezogene Briefe schreiben lässt. Innerhalb von wenigen Tagen wird dieser Weihnachtsbrief geschrieben, mit einer weihnachtlichen Grafik versehen und auf grünem Papier gedruckt, bevor er mit der Post an den Käufer versandt wird. Die persönliche Weihnachtsbotschaft kann auch für Gruppen und Schulklassen geschrieben werden. Dabei werden alle Namen der Kinder mit persönlichen Zeilen in einem Brief erwähnt.



Auch in diesem Jahr spendet zeitlos-texten 2,00 € von jedem Weihnachtsbrief an die DKMS-Deutsche Knochenmarkspenderdatei gemeinnützige Gesellschaft mbH. Die Gesamteinnahme der Spende wird von zeitlos-texten vor dem Weihnachtsfest an die DKMS überwiesen und anschließend mit einer Spendenbescheinigung auf der Webseite der Texterei & Mediengestaltung zeitlos-texten belegt.



Diese Aktion gilt nur bis zum 19.12.2016, um eine pünktliche Zustellung mit der Post zu gewährleisten.



Im kommenden Jahr möchte zeitlos-texten diese Idee wieder aufgreifen, um auch in Zukunft leuchtende Kinderaugen zu zaubern.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.zeitlos-texten.de/Text/Herzensbotschaft.html



Dies ist eine Pressemitteilung von

zeitlos-texten

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

zeitlos-texten

Inh. Cathleen Lehmann

Wilhelmsruher Damm 77

13439 Berlin



Telefon: +49 30 85 012 210

Mobil: +49 172 43 97 367

Telefax: +49 30 69 548 241

E-Mail: info(at)zeitlos-texten.de

PresseKontakt / Agentur:

zeitlos-texten

Inh. Cathleen Lehmann

Wilhelmsruher Damm 77

13439 Berlin



Telefon: +49 30 85 012 210

Mobil: +49 172 43 97 367

Telefax: +49 30 69 548 241

E-Mail: info(at)zeitlos-texten.de

Datum: 07.11.2016 - 15:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1421403

Anzahl Zeichen: 2364

Kontakt-Informationen:

Firma: zeitlos-texten

Ansprechpartner: Cathleen Lehmann

Stadt: Berlin

Telefon: +491724397367



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 07.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 104 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung