oneclick AG wird Mitglied im eco Verband der Internetwirtschaft

(firmenpresse) - Immer mehr Innovationen kommen aus der IT und verändern das Leben und Arbeiten in atemberaubender Weise. Das Internet weitet seinen Aufgabenbereich mit rasanter Geschwindigkeit aus. Die physische Welt wird mehr und mehr ans Netz angeschlossen. Der eco Verband der Internetwirtschaft e.V. hat sich dabei eine große Aufgabe gegeben: das Internet mit all seinen Facetten zu gestalten. In den eco Kompetenzgruppen sind alle wichtigen Experten und Entscheidungsträger der Internetwirtschaft vertreten und treiben aktuelle sowie zukünftige Internetthemen voran. eco engagiert sich dafür, Deutschland als attraktiven Standort für sichere und vertrauenswürdige Internetdienste auszubauen. Denn Cloud-Computing bietet vielfältige Chancen für die deutsche Wirtschaft - und zwar für alle Branchen.



"Gemeinsam mit eco sind wir am Puls der Wolke" sagt Florian Bodner, CIO der oneclick AG. "Wir gestalten die Rahmenbedingungen unseres Geschäftsumfelds aktiv mit. "Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die Kompetenzgruppe Sicherheit", ergänzt Mathias Meinke als CTO von oneclick. Sicherheit im Internet und in der IT ist einer der wesentlichen Schwerpunkte des eco. Die Kompetenzgruppe beschäftigt sich mit allen Fragestellungen rund um die Sicherheit der IT-Infrastrukturen. Die Themen reichen von der personellen und organisatorischen Sicherheit über den Schutz von IT-Systemen (Servern, Netzen), die Sicherheit mobiler Kommunikationstechnik (Pads, Smartphones, WLANs) bis hin zum Sicherheitsmanagement und der Mitarbeitersensibilisierung. "Genau bei diesen Themen kommt unsere Application Delivery- und Streaming-Plattform ins Spiel", fährt Meinke fort. "Denn über unsere Plattform ermöglichen wir einen sicheren Remote Access von jedem beliebigen Endgerät auf zentrale Hosting-Umgebungen und Cloud-Services von Drittanbietern."



Über oneclick? lassen sich Applikationen und Daten von jeder Infrastrukturquelle in einen 100% web-basierten Desktop im Browser ausliefern. Dazu liefert oneclick? über die als Service verfügbare Plattform das komplette Benutzer- und Lizenzmanagement. Mit Hilfe von oneclick? sind Applikationen innerhalb von wenigen Minuten weltweit ausgerollt. Die Anbindung einer Zielinfrastruktur erfolgt losgelöst vom Internet im Backend und nur ein verschlüsselter Stream wird auf die Endgeräte übertragen.





Wer mehr über die Application Delivery- und Streaming-Plattform der oneclick AG erfahren möchte, findet auf https://oneclick-cloud.com weitere Informationen und kann dort einen Testaccount beantragen.









Die oneclick AG mit Hauptsitz in Zürich (CH) und einem Innovationsmotor in Prien am Chiemsee (D) hat sich auf die Entwicklung einer Plattform für die automatisierte und sichere Bereitstellung von digitalen Arbeitsplätzen spezialisiert. Das Ziel der oneclick AG ist es, das End User Computing mit zu gestalten und zu verbessern. Die oneclick AG wurde 2015 gegründet und hat 25 Mitarbeiter.



