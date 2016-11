Wenn der Einbrecher plötzlich im Nebel steht – Hochwirksame Nebelmaschinen von SECPLAN Schutz-Haus schützen Wohnungen und Häuser.

Eine erstklassige Alarmanlage vermeidet 99,9 % aller Einbrüche schon im Vorfeld. Doch wie kann man seine Familie und sein Eigentum schützen, wenn Einbrecher trotzdem in die eigenen vier Wände eindringen? Moderne Nebelmaschinen können jedem Wohnraum in Sekunden komplett einnebeln. Zusätzlich kombiniert mit einem Stroboskopblitz führt dies zur völligen Orientierungslosigkeit und schlägt jeden Eindringling in die Flucht bevor weiterer Schaden entsteht.

(firmenpresse) - Reichelsheim. Die Zahl der Einbrüche in Deutschland bleibt auf einem sehr hohen Niveau. Immer mehr Wohnungseigentürmer versuchen Einbrecher durch Alarmanlagen abzuwehren. Herkömmliche Sicherheitslösungen schlagen jedoch erst Alarm, wenn Täter Fenster und Türen schon aufgehebelt oder zumindest beschädigt haben. Optimalen Schutz bietet aktuell nur eine Kombination aus Alarmtechnik, Live-Videoüberwachung und Sicherheitsleitstelle. Eindringlinge werden auf diese Weise schon beim Betreten des Grundstücks entdeckt und Polizei sowie Bewohner sofort alarmiert. Selbst wenn das bestmögliche Alarmsystem eingebaut ist und auf diese Weise nahezu alle Einbruchsversuche damit abgewehrt werden können, bleibt das Restrisiko, dass Kriminelle die Zeit zwischen Alarmauslösung und dem Eintreffen der Polizei nutzen um schnell Beute zu machen. Da es schnell gehen muss, gehen die Diebe meistens rabiat vor und richten zusätzlichen Schaden an. Treffen Einbrecher in dieser Situation auf die Bewohner, kann die Lage schnell weiter eskalieren. Um das auszuschließen, sind mittlerweile Schutzsysteme, die bisher nur im gewerblichen Sicherheitsbereich, etwa bei Juwelieren, eingesetzt werden nun auch für den Schutz von privaten Wohnräumen erhältlich. Als ausgesprochen wirkungsvoll haben sich dabei Nebelmaschinen erwiesen, die automatisch oder manuell ausgelöst, in Sekunden eine dichte Nebelwand erzeugen und jedem Eindringling die Orientierung nehmen. Die Sichtweite wird dabei auf rund 20 cm reduziert und die Nebelwand bleibt 30 – 40 Minuten bestehen. Selbst das Öffnen von Türen oder Fenstern hilft den Dieben gegen den Nebel nichts. Der Schutznebel ist jedoch für Menschen und Haustiere völlig unschädlich und hinterlässt keine Rückstände auf Möbeln, Böden und Gegenständen. Die Nebelmaschinen lassen sich mit geringem technischem Aufwand an die Gegebenheiten vor Ort anpassen. Zusätzlich lässt sich die Wirkung beim Einsatz eines Schutznebels durch die gleichzeitige Verwendung eines Stroboskop-Blitzgerätes nochmals steigern.



Marc Satter, Geschäftsführer der SECPLAN Technik GmbH, bietet mit dem Sicherheitspaket „Orientierungsverlust“ eine Schutzkomponente, die sich problemlos in ein bestehende Alarmanlage integrieren lässt: „Einbrecher wollen möglichst schnell und geräuschlos in ein Haus eindringen, Beute machen und schnell verschwinden“, so Marc Sattler. „Mit dem einmaligen Schutzsystem von SECPLAN-Schutz-Haus können 99,9% der Einbrecher abgewehrt werden, bevor sie Schaden anrichten. Sollte es einem Verbrecher aber tatsächlich gelingen in das Eigenheim einzudringen, werden die Bewohner und die Polizei augenblicklich alarmiert. Die Eigentümer gewinnen damit wichtige Zeit, um weitere Abwehrmaßnehmen zu treffen, bevor die Polizeistreife vor Ort ist. Im Innern des Eigenheims setzt den Einbrecher unsere Kombination aus extrem grellen Stroboskop-Blitzen und einer der schnellsten Nebelmaschinen auf dem Markt in Sekunden außer Gefecht. Ein weiteres Vordringen wird dadurch völlig unmöglich gemacht, und der Einbrecher muss den Rückzug antreten.“







Über SECPLAN

Seit 1997 ist die SECPLAN Technik GmbH Berater und Distributor für innovative Produkte im Bereich der elektronischen Sicherheitstechnik für den deutschsprachigen Raum. Die Arbeits-Schwerpunkte bilden hochwertige Komplettsystemlösungen und Ergänzungen zu bestehenden Einbruchmeldeanlagen und Einbruchmeldezentralen. Ergänzt wird das Portfolio durch ein breites Angebotsspektrum im Bereich der Freiland- und Außenüberwachung.

Die Anwendungsgebiete erstrecken sich von kleinen Objekten im gehobenen privaten Bereich bis hin zu gewerblichen Großanlagen wie Kraftwerken, Solar/Windparks, Umspannwerken und anderen industriellen Anlagen.

Mit den Sicherheitspaketen von SECPLAN können Haus- und Wohnungsbesitzer wieder ruhig schlafen. Wollen Sie mehr erfahren oder wissen, wo Sie das SECPLAN SCHUTZ-HAUS System in Ihrer Nähe einfach beziehen können?

Rufen Sie uns an! Melden Sie sich einfach bei uns an unter 0 61 64-64 20 - 410.



Kontakt: SECPLAN Technik GmbH Tel.: 06164 / 6420-410

Buchenstraße 15 Fax: 06164 / 6420-416

D-64385 Reichelsheim









