THE HOSTESS COMPANY - Event- und Messepersonal mit Herz

THE HOSTESS COMPANY geht als Agentur für Event- und Messepersonal neue Wege. Wir haben mit der Gründerin Isabella Dautremay gesprochen, wie sie Herzensangelegenheiten mit Rentabilität vereinbart.

Isabella Dautremay - CEO & Founder

(firmenpresse) - WANN UND WIE REIFTE IN DIR DER ENTSCHLUSS, EIN EIGENES UNTERNEHMEN AUF DIE BEINE STELLEN ZU WOLLEN?

Ich habe mehrere Jahre selbst als Messehostess und Model gearbeitet und festgestellt, dass der Faktor Mensch oft im Hintergrund bleibt. Viele Agenturen zahlen nur knapp über dem Mindestlohn und verlangen darüber hinaus eine Abrechnung auf Gewerbeschein. Oft bestellen die Kunden eine Hostess, die Sie aber dann nicht bekommen, sondern unaufgeforderten Ersatz. Im Modelbereich zahlen viele Kunden überhaupt kein Geld, da Sie der Meinung sind, der Einsatz wäre eine Erweiterung der Referenzen für das Model. Die Bilder werden aber trotzdem zur Produktwerbung verwendet. Aus diesem Grund habe ich mein Unternehmen THE HOSTESS COMPANY gegründet, um faires Miteinander zwischen allen Beteiligten zu leben und die Rechte der Mitarbeiter zu stärken.



WAS GENAU MACHT DEIN START-UP UND WAS IST DAS BESONDERE AN DEINER GESCHÄFTSIDEE?

THE HOSTESS COMPANY ist eine Plattform, die 3 Dienstleistungen verknüpft: Das klassische Agenturkonzept für Unternehmen, die Messe- und Eventpersonal suchen, eine Plattform für Partneragenturen, auf der kostenlose Suchanzeigen für Personal für Events und Messen veröffentlicht werden können und ein Online Personal Buchungsmodul, das in den bestehenden Webauftritt unserer Partner eingebunden werden kann. Ein Bausteinkonzept in dieser Form gibt es bisher nicht.



WIE DEFINIERST DU GUTEN SERVICE FÜR DICH?

Guter Service beginnt für mich bereits bei der Behandlung meiner Mitarbeiter, die alle überdurchschnittlich bezahlt werden. Aus der Mitarbeiterzufriedenheit resultieren eine hohe Termintreue und niedrige Fluktuation. Daher haben wir kaum Ausfall beim Kunden, was damit automatisch zur Kundenzufriedenheit führt. Unser Kunde weiß, dass das Personal, das er ausgewählt hat, ihn dann auch tatsächlich beim Event repräsentiert. Dadurch bleibt ihm die Überraschung erspart, Frau Meier mit 1,70m und blonden Haaren bestellt zu haben und Frau Müller mit 1,56m und schwarzen Haaren dann zum Termin erscheint. Der gute Service definiert sich damit bei THE HOSTESS COMPANY aus Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit und Mitarbeiterzufriedenheit.





WELCHEN MEHRWERT BIETET THE HOSTESS COMPANY

Ganz klarer Mehrwert für Unternehmen ist mein Online Sedcard System. Der Kunde kann sein zukünftiges Messe- und Eventpersonal sofort nach den nötigen Kriterien auswählen und die Stadt filtern, in der er Personal benötigt. Damit verkürzen wir den Buchungsprozess entscheidend und sparen dem Kunden Zeit. Der Mehrwert für unsere Mitarbeiter liegt bei der Entlohnung, die bis zu 30% über dem Branchendurchschnitt liegt. Für Partneragenturen bietet unser Insertionstool die Möglichkeit, Ihre Aufträge über unseren Bewerberpool auszuschreiben und damit schnell neue oder weitere Mitarbeiter zu finden. Unser Buchungsmodul schließlich optimiert den Personalauswahl- und Buchungsprozess bei unseren Partnern und garantiert einen höheren Auslastungsgrad für unseren Bewerberpool.



WO SITZT THE HOSTESS COMPANY UND WARUM HAST DU DICH FÜR DIESEN STANDORT ENTSCHIEDEN?

Das Unternehmen ist in Kalchreuth bei Nürnberg angesiedelt. Hier spielt die Nähe zu meinem Wohnsitz eine entscheidende Rolle. Wer möchte schon gerne jeden Tag eine Stunde auf dem Weg zur und von der Arbeit verbringen?



UND WO GEHT ES HIN - WO SEHT IHR EUCH IN 5 JAHREN?

Der direkte Kontakt zum Kunden ist entscheidend für den Erfolg. Daher werden wir versuchen, ein bundesweites Niederlassungsnetz zu etablieren, welches die wichtigsten deutschen Messestädte abdeckt.







Event- und Messepersonal für Ihren erfolgreichen Messeauftritt auf dem Messestand



Bundesweit Messehostessen für Ihren erfolgreichen Messebesuch, Eventhostessen und Helping Hands für Großveranstaltungen und Events, Hostessen für VIP Veranstaltungen, Modelhostessen, Servicekräfte und Moderatoren gesucht?



Willkommen bei THE HOSTESS COMPANY!



Wir sind Ihre Spezialisten im Messe,- Event- und Promotionbereich. Wir freuen uns, Ihr Ansprechpartner für attraktive und erfahrene Messehostessen, Promotoren und Helping Hands in Deutschland zu sein, z.B. in Köln, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Hannover, Leipzig, Dresden, Frankfurt am Main, Stuttgart, Bremen, Nürnberg, München oder in vielen anderen Städten auf Messen, Tagungen, Events, Kongresse oder Modeschauen.

Unsere Kunden bringen vielschichtige Ansprüche und Aufgaben mit. Sie alle erwarten eine ganz persönliche und eine individuelle, professionelle Dienstleistung. Eines verbindet Sie: Das Vertrauen in die Kompetenz einer guten Hostessen,- Model-, Promotion- und Helping Hands Agentur. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot und senden Ihnen auf Wunsch die Sedcards mit jeweils drei Bildern der Einsatzkräfte zu. Teilen Sie uns Ihre individuellen, speziellen Wünsche mit und wir vermitteln Ihnen maßgeschneidertes Personal.



Unser Ziel: Kundenzufriedenheit



Unser engagiertes Team verfügt über fundiertes Fachwissen und langjährige Erfahrungen in den Bereichen Messe, Event und Promotion. Wir können auf unseren umfangreichen online Pool an Messehostessen, Hostessen, Promotoren und Helping-Hands zurückgreifen. Aus diesem werden unsere Messehostessen und Promotoren je nach Veranstaltung und Zielsetzung ausgewählt und entsprechend geschult. Sie können bei THE HOSTESS COMPANY auch Event- und Messepersonal für Messen im Ausland finden. Bei uns haben sich viele reisefreudige Studenten und Hostessen angemeldet, die Sie in den Semesterferien auch über einen längeren Zeitraum gerne unterstützen werden.



