Ich freu mich auf die Orgatec!

Atmosphärischer Markenauftritt von Palmberg

MIKS betont den klaren und hochwertigen Anspruch von Palmberg

(firmenpresse) - (Hamburg, 07.11.2016) Erneut inszeniert MIKS den Messeauftritt des Büromöbelherstellers PALMBERG Büroeinrichtungen + Service auf der diesjährigen Leitmesse für Büro- und Objektwelten ORGATEC in Köln. Unter dem Motto „Arbeit neu denken“ entwickelte die Hamburger Agentur für Kommunikation im Raum das Konzept der Fläche und war ebenfalls für die Realisierung verantwortlich.



Raumbildend, aber transparent: dafür hat MIKS auf einer Gesamtfläche von über 1200m² eine neue Formel gefunden. Die Außenhülle begeistert durch die Materialität aus unzähligen Pappröhren-Scheiben in verschiedenen Größen und Anordnungen, gehalten in Stahlrahmen und ergänzt um Holzrahmen mit unbehandelten Faserplatten. So gaben natürliche Materialien, die auch eine Verbindung zu den Produkten aus Mecklenburg-Vorpommern haben, eine warme Atmosphäre und sorgten für Emotionalität und Nahbarkeit.

Im Stand wird dieser Faden aufgenommen, ursprünglich wirkenden Raum- und Deckeninstallationen aus Hanfseilen separieren einzelne Büroszenarien, darüber hinaus greifen über Kopf abgehängte Pflanzen und begrünte Wände das Motto auf. „Es ist der schönste Stand, den wir bisher hatten. Allerdings habe ich das bisher jedes Mal gesagt“, Stefan Hartwich, Leiter Vertrieb, Palmberg.

So betont MIKS den klaren und hochwertigen Anspruch von Palmberg, schafft auch für das Auge Ruhezonen und stärkt die Marktposition eines beispielhaften Mittelständlers, der alle Anforderungen des heute bedient und die des morgen im Blick hat. „Ein großes Lob an das MIKS-Team: Engagement, Kompetenz und Arbeitsatmosphäre waren top!“, Stephan Kühl, Marketingleitung, Palmberg.







Über MIKS:

Wir von MIKS wissen, wie man mit Brand Space Design Menschen fasziniert. An der Schnittstelle von Architektur und Kommunikation inszenieren wir Marken so im Raum, dass Begeisterung entsteht. Ob Messestand, Shop, Workspace oder Markentempel – wir geben Marken immer eine einzigartige Bühne.



Kommentare zur Pressemitteilung