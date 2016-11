Beratung zu Unternehmensnachfolgen in Regensburg gestärkt

Dr. Hanjo Schriegel begleitet Unternehmensnachfolgen in Regensburg und der Oberpfalz. Weniger als 1/3 aller Firmeninhaber sind gut vorbereitet.

Dr. Hanjo Schriegel begleitet Unternehmensnachfolgen in Regensburg (Bildquelle:©Dr. Hanjo Schriegel)

(firmenpresse) - Dies ergab eine Umfrage unter 600 Familienunternehmern, deren Ergebnisse kürzlich von der IHK Regensburg veröffentlicht wurden. Doch warum sind manche Unternehmensnachfolgen erfolgreicher als andere?

Auf die Erfahrungen aus dem eigenen Familienunternehmen zurückblickend unterstreicht Dr. Hanjo Schriegel : "Der Mensch ist der wesentliche Erfolgsfaktor einer Unternehmensnachfolge. Denn ein erfolgreicher innerfamiliärer Generationswechsel erfordert auf Seiten der Übergeber Mut zum Loslassen und Vertrauen in die Fähigkeiten der Übernehmer."

ERFAHRENER FAMILIENUNTERNEHMER BEGLEITET UNTERNEHMENSNACHFOLGEN IN REGENSBURG

Dr. Hanjo Schriegel kennt die familieninterne Unternehmensnachfolge aus dem eigenen Familienunternehmen. Er blickt auf eine 25jährige Erfahrung als geschäftsführender Gesellschafter in einem Unternehmen der Haustechnikbranche zurück. Nach dem erfolgreichen Verkauf der mittelständischen Unternehmensgruppe begleitete Hanjo Schriegel Familienunternehmer bei der gezielten Weiterentwicklung ihrer Firmen, bei Unternehmensverkäufen und Unternehmenszusammenschlüssen.

Seit September 2016 ist Dr. Hanjo Schriegel Ansprechpartner von K.E.R.N - Die Nachfolgespezialisten für Generationswechsel und Unternehmensnachfolgen in Regensburg und der Oberpfalz.

Mit 20 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind K.E.R.N - Die Nachfolgespezialisten die Unternehmerberatung im deutschsprachigen Raum, die sich ausschließlich mit dem Unternehmensverkauf und dem Firmenkauf im Mittelstand beschäftigt. Als einzige überregional tätige Beratung begleitet K.E.R.N Familienunternehmer bei den Herausforderungen der familieninternen Unternehmensnachfolge.

Mit Hanjo Schriegel stärken K.E.R.N - Die Nachfolgespezialisten - die Kompetenz in der Beratung für Unternehmensnachfolgen im Mittelstand zwischen Bayreuth und Regensburg um einen weiteren nachfolgerfahrenen Familienunternehmer.

WENIGE UNTERNEHMEN AUF UNTERNEHMENSNACHFOLGEN IN REGENSBURG VORBEREITET

Verschiedene Studien zeigen, dass der mit der demografischen Entwicklung einhergehende Generationswechsel eine große Herausforderung für die von Familienunternehmen geprägte regionale Wirtschaft ist. Eine IHK-Befragung von 600 vor Unternehmensnachfolgen in Regensburg stehenden Unternehmern zeigt, dass nur wenige Unternehmer gut auf den Generationswechsel vorbereitet sind. Rund 300 der interviewten Firmeninhaber gaben an, dass innerhalb der nächsten 5 Jahre der Generationswechsel im Unternehmen geplant ist. Doch nur 31% von ihnen haben sich auf die Übergabe vorbereitet.

"Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass sich mehr als zwei Drittel aller Unternehmer in der Region noch nicht oder kaum mit dem Thema ihrer unternehmerischen Nachfolge auseinander gesetzt haben", sagt Hanjo Schriegel.

Aus seiner Erfahrung heraus beschäftigen sich Familienunternehmer oftmals viel zu spät mit der Regelung ihres unternehmerischen Erbes. Wesentliche Erfolgskriterien für einen erfolgreichen Generationswechsel sind eine gute und frühzeitige Vorbereitung der Übergabe.

Nicht selten erfordert eine Nachfolge auch mehrere Anläufe. Eine professionelle Begleitung durch einen erfahrenen Nachfolgeberater hilft, kritische Momente eines Generationswechsels frühzeitig zu erkennen und durch neutrale Moderation zu meistern. Dies alles benötigt Zeit, denn die Planung einer Firmennachfolge und die strukturierte Suche nach einem Nachfolger sowie ein geordneter Übergabeprozess ist keine Frage von Wochen oder Monaten sondern von Jahren.

K.E.R.N - Die Nachfolgespezialisten - sind die Experten zum Thema Unternehmensnachfolge, Unternehmensverkauf, Generationswechsel in Familienunternehmen und Unternehmenskauf im Mittelstand.

Die 2004 in Bremen gegründete Beratungsgesellschaft ist an vielen Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz und begleitet Familienunternehmen in allen Fragen der Unternehmensnachfolge und des Generationswechsels.



Durch die Entwicklung individueller Lösungen für die Betriebsübergabe, den Unternehmensverkauf und -kauf sichert K.E.R.N und Partner Unternehmenswerte für Übergeber und Nachfolger.



Auf der eigenen, exklusiven Börse www.unternehmenskauf-24.eu können sich z.B. Kaufinteressenten kostenfrei direkt für die Suche nach ihrem Wunsch-Unternehmen erfassen lassen und die aktuellen Angebote von zu verkaufenden Firmen direkt einsehen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.die-nachfolgespezialisten.eu.

Kommentare zur Pressemitteilung