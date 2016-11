Die Energie-Resonanz-Positionierung nach Peter Sawtschenko beweist ihre Wirksamkeit

Seit Juni 2016 bildet Peter Sawtschenko in seiner Positionierungsakademie neue Positionierungs-Professionals aus. Mittlerweile zeigen die ersten zertifizierten Professionals, dass die von Sawtschenko entwickelte Energie-Resonanz-Positionierung auch bei ihren eigenen Beratungsfällen bestens funktioniert.

(firmenpresse) - Darmstadt. Während die neue Ausbildung an der Positionierungsakademie gerade begonnen hat, bearbeiten die Absolventen des vorangegangenen Lehrgangs bereits erfolgreich ihre ersten eigenen Fälle. Besonders in den neueröffneten Positionierungszentren in Hof und Viernheim konnten schon positive Erfahrungen mit eigenen Beratungsaufträgen gesammelt werden. Die zusätzlichen Anlaufstellen in Hessen und Bayern werden von den regionalen Unternehmern sehr gut angenommen. Die kurzen Wege zu den Beratern und die Möglichkeit, detaillierte Informationen zum Beratungsprozess persönlich einzuholen, sind vor allem beim Mittelstand stark nachgefragt. Das große Interesse ist eine zusätzliche Bestätigung für alle, die gerade die Ausbildung zum Positionierungs-Professional durchlaufen oder in Kürze damit beginnen wollen. Es zeigt auch, dass die Energie-Resonanz-Positionierung nach Peter Sawtschenko bei Firmeninhabern und Geschäftsführern immer mehr Anerkennung findet.

In regionalen Informationsveranstaltungen werden die Positionierungszentren und ihr Portfolio Interessierten vorgestellt. Neben der Beratung bieten die Positionierungszentren ihren Kunden auch weitere Hilfe bei der praktischen Umsetzung der Neupositionierung. Dazu gehört auf Wunsch auch die Projektsteuerung, da im Tagesgeschäft die personellen Kapazitäten der Unternehmen oft zu stark eingespannt sind.

Peter Sawtschenko ist mit den ersten Erfolgen seiner Positionierungs-Professionals überaus zufrieden: „Mir war von Anfang an sehr wichtig, dass die neuen Berater schnell Berufserfahrung sammeln“, so der Leiter der Positionierungsakademie. „Die gesamte Ausbildung ist konsequent auf die Praxis ausgerichtet. Nur diejenigen Absolventen, denen ich die anspruchsvolle Positionierungsberatung voll und ganz zutraue, erhalten von mir eine Zertifizierung. Trotzdem ist eigene Berufspraxis unerlässlich, um die nötige Erfahrung aufzubauen, die Top-Profis brauchen.“ Für Sawtschenko sind die Erfolge seiner Berater auch aus einem anderen Grund sehr wichtig: „Wenn andere nach dem Erlernen meiner Methode Beratungserfolge erzielen, zeigt dies deutlich, dass mein Konzept der Energie-Resonanz-Positionierung in der Praxis tadellos funktioniert.“









Peter Sawtschenko ist Inhaber des Sawtschenko Instituts, Leiter des Positionierungszentrums für die Wirtschaft und der Positionierungs-Akademie. In den vergangenen 25 Jahren hat er mehr als 400 Unternehmen bei der Neuausrichtung ihrer Betriebe beraten. Viele von ihnen sind Marktführer in ihrem Bereich geworden. Auf Basis seiner langjährigen Erfahrung hat er die Energie-Resonanz-Positionierung entwickelt. Diese marktorientierte Erfolgsstrategie erklärt, wie sich Firmen ohne Umwege effizient und gewinnorientiert positionieren können. Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.positionierungszentrum.de/

Kontakt:

Positionierungszentrum für die Wirtschaft

Waldstraße 22 A

64846 Groß-Zimmern

Telefon: +49 (0) 60 71 - 4 99 78-0

Telefax: +49 (0) 60 71 - 4 99 78-2

info(at)positionierungszentrum.de







