Strässle Sessel frei Haus die die Schweiz liefern lassen

(firmenpresse) - Der Versender Welcon aus Giesen bei Hildesheim bietet seinen Kunden hohe Qualität zu günstigen Preisen. Endkunden können bei Welcon günstiger einkaufen, weil das Unternehmen Kosten, die ein Endkunde normalerweise mit bezahlt, gar nicht erst entstehen lässt. Der Versandhändler verzichtet gänzlich auf Zeitungswerbung und auf Messen. Desweiteren unterhält die Firma Welcon keine kostspieligen Ladenlokale und ist nicht auf Messen präsent. Die hochwertigen Produkte aus den Bereichen Gesundheit und Wellness werden von Interessenten ausschließlich über das Internet gefunden, können aber im Showroom in der Giesener Niederlassung getestet werden.

Seit Anfang 2015 hat die Firma Welcon auch die hochwertigen Relaxer der schweizer Firma Strässle im Programm und bietet auch hier Kunden, die in der Schweiz zu Hause sind den Einkauf in Deutschland an. Welcon übernimmt dann die komplette Zollabwicklung für den Kunden und liefert Strässle Sessel auch die die Schweiz versandkostenfrei.

Aktuell hat Welcon die Strässle Relaxsessel Hilary, Herry, Haiko, Hajo, Hakim, Pur, Ray, Carlo, Mago, Athur, Aaron, Alex, Sally, Nora, Nelson, Niro, Nico, Nino, Sesto, Piu, Manteau, Dogo, Daniel, David und Reno im Lieferprogram. Einige dieser edlen Relaxer können im Showrom auf Herz und Nieren geprüft und untereinander verglichen werden. Ein Test und Vergleich der Strässle Sessel lohnt sich vor allem dann, wenn man sich bei der Wahl der richtigen Größe unsicher ist, denn bei jedem Strässle Sessel kann die Sitzhöhe, die Sitztiefe und Sitzbreite sowohl die Höhe der Rückenlehne individuell angepasst werden.

Wer nicht in die Strässle Ausstellung kommen kann, hat die Möglichkeit, sich bezüglich des Strässle Lieferprogramms telefonisch unter 0049 5121 779132 beraten zu lassen.

Weitere Informationen über Strässle Sessel sind auf der Webseite http://www.welcon-wellness.de zu finden.





Welcon Europe verkauft innovative Wellness-Produkte seit 1995. Massagesessel und Relaxsessel können im firmeneigenen Showroom ausgiebig getestet werden. Für die gesamte Produktpalette werden attraktive Leasing- und Finanzierungskonditionen angeboten. Massagesessel können von Unternehmen auch tagesweise gemietet werden, um auf einer Messe beispielsweise einen Wellnessbereich einzurichten. Welcon hat mit der Markteinführung des Boxspringbettes Rockstar eine beispiellose Erfolgsgeschichte geschrieben. Nachdem in den ersten Jahren nach Markteinführung nur Hotels beliefert wurden, kommen seit 2013 auch Privatkunden in den Genuss von allerhöchstem Schlafkomfort.

Welcon Europe Ltd.& Co. KG

Welcon Europe Ltd. & Co. KG

Stefan Iburg

Kampstr. 14

31180 Giesen

info(at)welcon.de

05121/779132

http://www.boxspringbettenshop24.de/kontakt



Firma: Welcon Europe Ltd.& Co. KG

Ansprechpartner: Stefan Iburg

Stadt: Giesen

Telefon: 05121/779132





