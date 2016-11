ZDF-Programmhinweis

Dienstag, 8. November 2016, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin

Moderation: Anja Heyde, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr),

Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



Clinton vs. Trump - Amerika wählt - Die letzten Auftritte der

Kandidaten

Medikamententests an Demenzkranken - Abgeordnete stehen vor

Ethik-Dilemma

Koalition packt Rentenreform an - Länger arbeiten oder mehr

einzahlen?

Küchendesign: Das bisschen Haushalt - Ausstellung in Leipzig

Versicherer sammeln Fahr-Daten - Service: Was taugen

Telematik-Tarife?

Frauen-Fußball: Vor EM-Auslosung - Steffi Jones im Interview







Dienstag, 8. November 2016, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich

Moderation: Nadine Krüger



Gast: Walter Sittler, Schauspieler



Kuren für Pflegende - Auszeit für Angehörige

Deutschlands letzter Schirmmacher - Regenschirme in Handarbeit

Mini-Pizzen - Rezepte von Armin Roßmeier

Regelmäßige Fieberschübe - Das PFAPA-Syndrom

Besserwisser: Regenwolken - Warum sind Regenwolken grau?







Dienstag, 8. November 2016, 12.10 Uhr



drehscheibe

Moderation: Babette von Kienlin



Post-Chaos nach Orts-Zusammenlegung - "Hauptstraße" gibt es acht Mal

Expedition Deutschland: Harz - Auge in Auge mit einem Steinadler

Die Gartenretter, Teil 2 - Der Neuaufbau kann beginnen







Dienstag, 8. November 2016, 17.10 Uhr



hallo deutschland

Moderation: Lissy Ishag



Kreuzfahrt exklusiv mit Hund - Schifffahrt für Vierbeiner und Halter







Dienstag, 8. November 2016, 17.45 Uhr



Leute heute

Moderation: Florian Weiss



Haakon und Mette-Marit in Kanada - Das Kronprinzenpaar auf Reisen

Neues von Nigel Kennedy - Der Star-Geiger in Berlin

Promis und der US-Wahlkampf - Wer unterstützt wen?







Dienstag, 8. November 2016, 21.00 Uhr





Frontal 21

Moderation: Ilka Brecht



Die Verrohung der Republik - Hetzen, drohen, zuschlagen



Das politische Klima in Deutschland ist rau geworden: Da wünschen

Pegida-Demonstranten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und

Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) den Tod am Galgen. Anderenorts

werden Minister von einer aggressiven Menge mit "Hau ab"-Rufen

verjagt. Tagtäglich werden Politiker hierzulande mittlerweile Opfer

von Nötigung, Sachbeschädigung oder körperlichen Attacken. Das geht

aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der

Grünen-Fraktion im Bundestag hervor. So zählten die

Ermittlungsbehörden seit Anfang des Jahres bereits 813 Straftaten

gegen Amts- und Mandatsträger. Im selben Zeitraum, bis zum 12.

September 2016, waren es sogar 2535 Straftaten gegen Polizisten. Aber

auch Rettungskräfte werden immer häufiger Ziel von gewalttätigen

Angriffen. Und die Fälle fremdenfeindlicher Übergriffe haben sich

gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. Was hat zu dieser Verrohung

geführt?



"Frontal 21" ist durch ein Land gereist, in dem Menschen immer öfter

mit verbaler oder physischer Gewalt gegen Andersdenkende oder Fremde

vorgehen - und auch nicht vor Politikern und Polizei Halt machen.





Niedrige Löhne, niedrige Renten - Millionen in der Armutsfalle



Acht Millionen Beschäftigte in Deutschland bekommen weniger als 9,30

Euro in der Stunde. Somit gelten etwa ein Viertel aller Beschäftigten

als Niedriglohnbeschäftigte. Auch mit 45 Jahren Erwerbstätigkeit wird

es ihnen nicht gelingen, eine auskömmliche Rente zu erhalten. Sie

werden Grundsicherung im Alter beantragen müssen. Damit ist die

Wahrscheinlichkeit groß, dass die Zahl der Rentner, die

Grundsicherung im Alter beziehen, von aktuell rund 500 000 deutlich

steigen wird. Vor diesem Hintergrund will Arbeits- und

Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) bald ein neues Rentenkonzept

vorstellen. Doch ihre bisherigen Ankündigungen lassen befürchten,

dass das Grundproblem damit nicht gelöst wird.



"Frontal 21" berichtet über Menschen, die sich von der Politik im

Stich gelassen fühlen.





Zwangsadoptionen in der DDR - Gestohlene Kinder



In der DDR waren der politisch motivierte Kindesentzug und die daraus

folgende Zwangsadoption wirksame Mittel, mit System-Abweichlern

umzugehen. Gleichzeitig wurde damit die sozialistische Erziehung des

Nachwuchses sichergestellt. Noch heute suchen Kinder nach ihren

leiblichen Eltern und umgekehrt. Die Chancen auf ein Wiedersehen sind

jedoch verschwindend gering. Leibliche Eltern haben keinerlei Recht

auf Auskunft über ihre nunmehr erwachsenen Kinder. Auch hinsichtlich

genauer Motive für den erzwungenen und oftmals erpressten

Kindesentzug bleiben Betroffene meist im Dunkeln.



"Frontal 21" hat Eltern und Kinder getroffen, die auch nach 26 Jahren

Wiedervereinigung nicht wissen, wer ihre leibliche Familie ist.







