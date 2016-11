Ausgezeichnetes Familienunternehmen / Personaldienstleister Hofmann Personal zählt nach einer Auswertung der Stiftung Familienunternehmen zu den 100 beschäftigungsstärksten deutschen Familienunternehmen

(ots) -

Die Stiftung Familienunternehmen hat von wissenschaftlichen

Instituten über einen Zeitraum von zehn Jahren die wichtigsten

volkswirtschaftlichen Leistungsdaten der größten deutschen

Familienunternehmen ermitteln lassen. Die hundert bedeutendsten

Familienunternehmen in Deutschland wurden ausgezeichnet. Darunter

auch der Personaldienstleister Hofmann Personal, der Rang 38 der 500

beschäftigungsstärksten Familienunternehmen belegt. In Bayern

erreicht das Unternehmen anhand des Kriteriums "Beschäftigung" sogar

Platz 6 und nach Wirtschaftszweig Unternehmensdienstleistungen Platz

4.



"Seit über 30 Jahren ist es meine Motivation als Unternehmerin, so

vielen Menschen wie möglich einen Arbeitsplatz zu geben. Von diesem

Ziel möchte ich mich weiterhin leiten lassen, auch wenn die Politik

mit ihren Gesetzesänderungen zur Arbeitnehmerüberlassung unsere

Arbeit immer weiter erschwert", sagt Unternehmerin Ingrid Hofmann.



91 Prozent aller Firmen in Deutschland sind Familienunternehmen,

die jeweils rund die Hälfte von Beschäftigung und Umsatz in der

Privatwirtschaft ausmachen. Auch unter den Großunternehmen ab 50 Mio.

Euro Umsatz sind 41 Prozent Familienunternehmen. Das ist im

internationalen Vergleich herausragend.







