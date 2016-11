Deutscher Regiepreis Metropolis für Viviane Andereggens "Nordlichter"-Komödie

(ots) - Viviane Andereggen hat für ihre

"Nordlichter"-Komödie "Simon sagt auf Wiedersehen zu seiner Vorhaut"

den Deutschen Regiepreis Metropolis 2016 in der Kategorie "Beste

Regie Nachwuchs" bekommen. Die Auszeichnung vergeben die Mitglieder

des Bundesverbandes Regie e.V. (BVR). Mit der Reihe "Nordlichter"

fördern der NDR, die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH)

und die nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen

gemeinsam Nachwuchsfilme. Der Spielfilm "Simon sagt auf Wiedersehen

zu seiner Vorhaut" gehört zu den ersten Werken, die im Rahmen der

"Nordlichter" produziert wurden. Viviane Andereggen nahm den Preis am

Sonntag, 6. November, bei einer Galaveranstaltung in der Hochschule

für Fernsehen und Film in München entgegen.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Unsere 'Nordlichter' strahlen hell -

Filme aus dieser Reihe zur Nachwuchsförderung werden immer wieder

ausgezeichnet. Für die Komödie um den jüdischen Teenager Simon ist es

bereits der zweite Preis - ein toller Erfolg. Ich gratuliere allen

Beteiligten."



In "Simon sagt auf Wiedersehen zu seiner Vorhaut" soll der

Titelheld des Films, der zwölfjährige Simon, nachträglich zur Bar

Mitzwa beschnitten werden. Neben Maximilian Ehrenreich als Simon

spielten u. a. Yuri Völsch, Tristan Göbel, Florian Stetter, Lavinia

Wilson und Catherine De Léan. Das Drehbuch schrieb Georg Lippert,

hinter der Kamera stand Judith Kaufmann. Produzenten waren Lars

Büchel und Bernd T. Hoefflin (element e Filmproduktions GmbH). Die

Redaktion hatte Sabine Holtgreve (NDR). Die Komödie, die bereits beim

22. Jüdischen Filmfestival Berlin mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet

worden war, hatte im vergangenen November im NDR Fernsehen Premiere.



Derzeit zeigt das NDR Fernsehen eine neue Staffel mit

"Nordlichter"-Komödien. Die nächste, "Plötzlich Türke", ist am 10.



November um 22.00 Uhr zu sehen.



Mehr Informationen zur neuen "Nordlichter"-Staffel unter

http://ots.de/sbPG3







