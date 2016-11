Autoradios werden nicht mehr geklaut

Wer möchte heute noch ein Autoradio? - Fehlende Diebe sind ein Profitbringer für den Markt.

(firmenpresse) - Einige Jahrzehnte nach seiner Hochzeit erlebt das Autoradio sein Comeback. Es war zwar nie wirklich verschwunden, wie einige Verbraucher bereits im Internet anmerkten, jedoch sei es noch nie in diesem Maße wieder hervorgetreten wie in den letzten Jahren. Durch das Internet werden Autoradios wieder modern und es ist tatsächlich ein steiler Aufwärtstrend zu verzeichnen. Nicht nur Experten stellten fest, dass dies damit zu tun hat, dass das Autoradio immer mehr zum Multimedia-Center geworden ist. Autoradios werden zudem immer seltener geklaut, was dazu führte, dass sich der Markt umso besser entwickeln konnte und auch zu teuereren Geräten gegriffen wird.





Kommentare zur Pressemitteilung