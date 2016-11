Börsen-Crash noch 2016?!

Lehmann & Kleser live - 16. November 2016, Frankfurt a.M. - Villa Metzler

Börsenexperte Frank Lehmann (ARD) und Hans Kleser (Vorstand Deutsche Gold AG)

(firmenpresse) - Noch Anfang Oktober wurde die Präsidentenwahl in den USA mit einem beachtlichen Vorsprung von Hillary Clinton wohlwollend beachtet.



Jedoch seit 1. Nov. hat sich das Blatt gewendet. Erstmalig hat bei der ABC Umfrage in den USA

Trump die Nase vorn. Sollte morgen, am 8. Nov. 2016, Trump gewinnen, könnte hier ein extremer

Börsen-Einbruch geschehen.



Schönreden und nichts tun hatte schon immer seinen Preis! Denn wir haben jetzt wirklich mehrere

Faktoren:



/> "schleichender Banken-Crash?" (unsere letzte Ausgabe)

/> BREXIT-Folgen

/> Negativzinsen

/> Euro-Gefahr

/> JETZT: - Kriegsgefahren durch die neuen Präsidenten? -



Die Börsen-Welt wird mind. seit einem Jahr durch die Negativzinsen künstlich oben gehalten und im Hintergrund läuft die chinesische Vorbereitung einer neuen goldgedeckten Weltwährung?! Hierzu hatte ich in meinen letzten Inside Impulse verwiesen, dass ca. 60 % des weltweiten Goldabbaus von Chinesen gekauft wird.



Wie heißt es so schön: "lieber selbst vorher reagieren, bevor man gezwungen wird, zu

reagieren".



Aber welche Alternativen gibt es? Investieren Sie nur noch in SACHWERTE, denn die höchste Gefahr geht von allen geldinvestierten Produkten (Sparbuch, KLV, Bausparen usw.) aus. Jedes BARGELD wird über kurz oder lang weniger wert (Inside Impulse Geldwerte). Aufklärung hierzu

erhalten Sie live bei (kostenlose Teilnahme für Inside Impulse Leser):



"LEHMANN & KLESER LIVE" - 16.11.2016, Historische Villa Metzler, Frankfurt a.M.



Stand 7.11.2016: Noch 19 Teilnehmerplätze zu vergeben!



"Freunde edler Metalle" ist ein nichtgewinnorientierter Schweitzer Verein mit Sitz in Zürich. Zweck des Vereins ist es, die schönen Seiten edler Metalle und weiterer wertvoller Naturprodukte (z.B. Diamanten, Perlen) darzustellen, zu promoten und zu zelebrieren. Der Vereinszweck wird insbesondere durch die Organisation und Veranstaltung von entsprechenden Vorträgen, Seminaren, Workshops, Kongressen, Zusammenkünften, Ausstellungen sowie der Unterstützung von wissenschaftlichen und geistigen Ereignissen und Projekten, außerdem durch Informationen- und Bildungsarbeit on- und offline verwirklicht. Der Verein arbeitet interdisziplinär und interkulturell, ist überparteilich und überkonfessionell.



Freunde edler Metalle

Vor der Warte 14 14, 34329 Nieste

