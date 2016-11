Kleine Entdecker - große Meinungen (FOTO)

Mehr als 22.500 Kinder und Jugendliche aus aller Welt erzählen

Booking.com, was sie von einem Familienurlaub erwarten. Schnelles

WLAN und tolle Fotomotive zum Teilen in den sozialen Medien sind für

Teenager ein absolutes Muss. Jüngere Kinder träumen von Swimmingpools

- und so viel Eis, wie sie essen können.



Der Herbst ist da und viele Familien planen jetzt den Sommerurlaub

für das kommende Jahr. Urlaub am Strand oder Geschichte hautnah bei

einer Übernachtung in einem Schloss erleben - was macht für den

Nachwuchs einen gelungen Familienurlaub aus? Booking.com wollte es

ganz genau wissen und befragte diesen Sommer Kinder und Jugendliche

aus aller Welt zu ihrem Traumfamilienurlaub. Das weltweit führende

Buchungsportal sammelte hierzu die Meinungen von mehr als 22.500

Sprösslingen seiner Kunden, darunter über 2.000 aus Deutschland. Die

Ergebnisse zeigen, was kleine Entdecker glücklich macht, und welche

Reiseziele die verschiedenen Wünsche am besten erfüllen.



Für Teenager im Alter zwischen 12 und 15 Jahren ist es auch im

Urlaub sehr wichtig, mit ihren Freunden über soziale Medien in

Kontakt zu bleiben. Daher ist für die große Mehrheit der deutschen

Teenies (91 Prozent) eine gute WLAN-Verbindung unentbehrlich. Die

Möglichkeit, faszinierende Fotos für soziale Medien zu machen, ist

für über ein Drittel der Befragten relevant (36 Prozent).



Zu den fünf wichtigsten Aspekten eines Traumurlaubs zählt für die

deutschen Teenager ein Pool (59 Prozent), die Nähe zum Strand (56

Prozent), ein spätes Frühstück (54 Prozent) und ein eigenes Zimmer,

das sie nicht mit Eltern oder Geschwistern teilen müssen (51

Prozent). Weniger als ein Fünftel (18 Prozent) der 12- bis

15-Jährigen finden es wichtig, sich im Urlaub mit anderen

anzufreunden.



Die 5- bis 11-jährigen Reisenden aus Deutschland sind



kontaktfreudiger: Rund 40 Prozent der kleinen Entdecker möchten im

Urlaub andere Kinder zum Spielen kennenlernen. Über zwei Drittel von

ihnen (69 Prozent) wünscht sich einen Pool, am besten mit

Wasserrutsche, und die Nähe zum Strand (65 Prozent). Mehr als die

Hälfte (59 Prozent) will im Urlaub am liebsten Aktivitäten

unternehmen, die sie zu Hause nicht erleben können. Weit über ein

Drittel der jungen Reisenden wissen ein spätes Frühstück ebenso zu

schätzen wie die Möglichkeit, soviel Eis zu essen, wie sie können (je

38 Prozent). Und fast ebenso viele (37 Prozent) freuen sich über

Abendaktivitäten, bei denen sie länger aufbleiben dürfen.



Andere Länder, andere Stärken



Griechenland, Brasilien und die USA erhielten dieses Jahr die

besten Bewertungen und die meisten Weiterempfehlungen von Kindern und

Jugendlichen aus der ganzen Welt. Dort finden Familien die

wichtigsten Zutaten für einen gelungen Urlaub mit Kindern - zum

Beispiel Abendaktivitäten, Unterkünfte in Strandnähe oder eine gute

Internetverbindung. Auch Japan, Mexiko und Kanada wurden von den

jungen Reisenden empfohlen. Dies zeigt, dass heute sehr

unterschiedliche Reiseziele zugänglicher und familienfreundlicher

sind als je zuvor.



"Die gemeinsame Zeit im Urlaub ist ein wichtiger Bestandteil des

Familienlebens. Wir wissen, dass es schwierig sein kann, so zu

planen, dass alle Kinder zufrieden sind. Unser Ziel ist es, Familien

zu ihrem perfekten Urlaub zu verhelfen", erläutert Adrienne Enggist,

Director of Product Development bei Booking.com. "Daher bieten wir

informative Gästebewertungen, praktische Filterfunktionen und einen

einfachen Buchungsprozess. So können Familien aus über einer Million

unterschiedlicher Unterkünfte die passende wählen. Egal, ob sie ein

tolles Quartier in der Nähe der coolsten Outdoor-Angebote suchen, der

familienfreundlichsten Restaurants oder einfach mit den besten Betten

zum Hüpfen - bei Booking.com ist all das nur ein paar Klicks

entfernt."



Ergebnisse im Einzelnen



Erlebnisse mit Freunden über soziale Medien teilen Teenager

möchten auch während des Familienurlaubs mit Freunden in Kontakt

bleiben. Daher ist für die Gesamtheit aller befragten 12- bis

15-Jährigen eine gute WLAN-Verbindung (89 Prozent) wesentlicher

Bestandteil eines gelungenen Urlaubs (deutsche Teenies: 91 Prozent).

Anerkennung für tolle Urlaubsbilder auf Instagram, Snapchat und

Facebook ist für die Generation Z mindestens genauso wichtig wie der

Urlaub selbst. Daher findet fast die Hälfte (44 Prozent) aller

befragten Teenager aufsehenerregende Landschaften und Motive wichtig.

36 Prozent der deutschen Teenies sehen das genauso. Unter diesem

Gesichtspunkt erzielt Brasilien den Spitzenplatz bei den 12- bis

15-Jährigen mit seiner unglaublichen Auswahl an Penthouse-Apartments

mit Dachterrasse und Strandhotels, die einen außergewöhnlichen Blick

auf die Christusstatue oder den Zuckerhut bieten.



Frühstück für (deutsche) Langschläfer



Fast die Hälfte aller Teenager (42 Prozent) und über die Hälfte

der deutschen Jugendlichen (56 Prozent) sowie über ein Viertel (26

Prozent) aller 5- bis 11-Jährigen (deutsche Kinder: 38 Prozent) legen

Wert auf ein spätes Frühstück.



Bei den jüngeren Kindern berichten beeindruckende 77 Prozent von

Polen als Top-Reiseziel für Langschläfer. Kroatien wurde wiederum von

älteren Kindern gut bewertet.



Eine tolle Alternative für ein entspanntes Familienfrühstück

bieten Apartments, Ferienwohnungen und -häuser. Hier haben Familien

als Selbstversorger die optimale Flexibilität, selbst zu bestimmen,

wann sie frische Brötchen und Rühreier genießen wollen.



Lange Aufbleiben



Abendaktivitäten sind für knapp die Hälfte aller jüngeren Kinder

(46 Prozent, Deutschland: 37 Prozent) und über ein Viertel der

Teenager (27 Prozent, Deutschland: 12 Prozent) ein wichtiger

Bestandteil des Urlaubs. Viele Hotels bieten Kids Clubs, Babysitter

oder Abendveranstaltungen an und machen es Eltern leicht, ihre Kinder

zu beschäftigen.



Mehr als Dreiviertel aller Kinder (78 Prozent) im Alter von fünf

bis elf empfanden Kanada mit seiner großen Auswahl an Aktivitäten wie

Schlittschuhlaufen, Radfahren, Tiere beobachten oder Angeln als ein

gutes Reiseziel besonders für Unternehmungen am Abend und langes

Aufbleiben.



Auf zum Strand!



Sonne, Sand und Meer - die perfekten Zutaten für einen Urlaub mit

Kindern. Ein Aufenthalt in der Nähe des Strandes mit der Möglichkeit

Sandburgen zu bauen und im Meer zu baden ist für die 5- bis

11-Jährigen das zweitwichtigste Kriterium für ein Reiseziel. Die

Gesamtheit aller Teenager positioniert die Nähe zum Strand auf Platz

4, deutsche Teenies auf Platz 3.



Griechenland ist mit seiner Vielzahl an Inseln und den traumhaften

Stränden, zahlreichen Wassersportmöglichkeiten und guten

Schnorchelbedingungen der eindeutige Favorit bei Kindern jeden

Alters.



Eine ganze Menge Geschichte



Dank der großen Auswahl an unterschiedlichsten Unterkünften bei

Booking.com ist es möglich, in einem Stück steinerne Geschichte zu

übernachten. Großbritannien mit seinen Schlössern aus dem 16.

Jahrhundert und großen Leuchttürmen ist mit 76 Prozent aller

Jugendlichen und 33 Prozent der Kinder ein klarer Favorit für das

beste historische Reiseziel. In der Top 5 finden sich neben Irland

und den Niederlanden auch Italien und Mexiko. So wird Geschichte zum

spannenden Ferienerlebnis.



Ungewohntes Essen



Für ein Drittel (32 Prozent) aller befragten 5- bis 11-jährigen

Kinder (Deutschland: 25 Prozent) war es das wichtigste an der

Familienreise Gerichte zu essen, die sie normalerweise im Alltag

nicht bekommen. Dies zeigt, dass Kinder im Urlaub gerne Speisen aus

anderen Kulturen probieren.



Japan ist hierbei klarer Favorit mit 84 Prozent aller Kinder, die

das japanische Essen mögen. Buntes Sushi, Dim Sum und der leckere

Nachtisch Ningyo-yaki sind Gründe dafür, dass Kinder im Urlaub immer

experimentierfreudiger mit ungewohnten Geschmacksrichtungen werden.



Über die Booking.com Studie



Die Ergebnisse stammen aus einer Befragung von Booking.com mit

22.564 Teilnehmern im Alter von fünf bis 15 Jahren aus 31 Ländern.

Aus Deutschland nahmen 2.099 Kinder und Jugendliche an der Befragung

teil. Die Befragten mussten mindestens eine Nacht in einer auf

Booking.com angebotenen Unterkunft verbracht haben, um mit Erlaubnis

ihrer Eltern an der Umfrage teilzunehmen. In die Auswertung wurden

nur Nationalitäten mit über 100 Teilnehmern und Reiseziele mit mehr

als 100 Besuchern einbezogen. Die Daten wurden vom 3. Juni bis zum

29. August 2016 erhoben.



Über Booking.com:



Booking.com ist das weltweit führende Online-Buchungsportal für

Unterkünfte aller Art. Das Portal garantiert die besten Preise - ob

für kleine, familiengeführte Hotels oder 5-Sterne-Luxus-Häuser. Die

Website von Booking.com ist jederzeit sowohl vom PC, dem Mobiltelefon

oder dem Tablet erreichbar. Für eine reibungslose Buchung werden

Zimmer in Echtzeit gelistet. Buchende erhalten sofort eine

verbindliche Reservierungsbestätigung. Ein besonderer Vorteil, gerade

auch für Kurzentschlossene, da keine Buchungsgebühren anfallen.



Booking.com ist in 42 Sprachen verfügbar und bietet mehr als eine

Millionen Unterkünfte - darunter über 517.000 Ferienwohnungen und

-häuser - in mehr als 227 Ländern und 95.000 Reisezielen weltweit.

Dank der mehr als 105 Millionen Gästebewertungen finden Kunden

garantiert das für sie beste Angebot. Booking.com wird sowohl von

Freizeit- als auch Geschäftsreisenden genutzt.



Mit einer über 19-jährigen Erfahrung und einem Team aus über

13.000 engagierten Mitarbeitern in mehr als 184 Büros weltweit steht

Booking.com seinen Kunden mit einem eigenen Kundendienst rund um die

Uhr zur Verfügung. Booking.com unterstützt seine Kunden bei Fragen

jederzeit in über 40 Sprachen und gewährleistet so einen

reibungslosen Buchungsvorgang.



Eigentümer und Betreiber von Booking.com[TM] ist Booking.com B.V.,

ein Unternehmen der Priceline Group (NASDAQ: PCLN). Weitere

Informationen finden Sie auf Facebook, Twitter, Google+ und Pinterest

oder unter www.booking.com.







