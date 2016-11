Der FC Barcelona präsentiert die FCBARCELONA PHOTO AWARDS

Mit diesen Awards steigt der FC Barcelona voll in die Welt der

Kunst und der Kultur ein und wird zum ersten Sportverein, der eine

Initiative dieser Art ins Leben ruft.



Bei den FCBARCELONA PHOTO AWARDS handelt es sich um eine

Auszeichnung rund um das Thema Sport, die sich an erstklassige

Künstler, die mit Fotografie arbeiten, sowie an professionelle

Fotografen und Fotojournalisten richtet, die Sport als Mittel des

künstlerischen Ausdrucks erachten.



Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:



http://www.multivu.com/players/uk/7972151-barca-fc-barcelona-photo

-awards/



Die FCBARCELONA PHOTO AWARDS sollen ein Langzeitprojekt werden und

unter den Fotografie-Auszeichnungen, die sich dem Thema Sport widmen,

neue Maßstäbe setzen. Mit dem Ziel, die Fotobranche mit der Schaffung

eines günstigen Umfelds zur Entwicklung hochkarätiger Projekte zu

unterstützen, hat der Verein beschlossen, den Gewinnern einen

Geldpreis zu verleihen und in beiden Kategorien (Einzelfoto und

Fotoprojekt) eine Jury von höchstem Prestige zusammenzustellen.



Die Awards sollen fotografische Werke ehren, die bewusst die

positiven Werte des Sports zum Ausdruck bringen. In beiden Kategorien

sollen diese Werte aus der Sichtweise der besten zeitgenössischen

Fotografen gewürdigt werden.



Durch die Hervorhebung dieser positiven, für Sport und Kultur

typischen Werte möchte der Verein mit den Awards eine globale

Fotografie-Plattform schaffen, um zu kommunizieren, wie wichtig

solche universalen Werte für die moderne Gesellschaft sind und

welchen Beitrag sie diesbezüglich leisten. Der FC Barcelona ist sich

der Tatsache, dass der Verein ein einflussreiches, globales Phänomen

ist, völlig bewusst. Global, weil die Marke FCB mit allem, wofür sie

steht, jede Ecke dieser Welt erreicht und jeden Tag neue Fans



hinzukommen; einflussreich, weil sein Einfluss über die sportliche

Ebene hinausgeht.



Aus diesem Grund ist der FC Barcelona mehr als nur ein Verein, und

diese Aussage basiert auf seinen Werten, die bewusst gewählt wurden,

um anderen als Vorbild zu dienen. Respekt, Demut, Teamarbeit, Ehrgeiz

und Einsatz sind die fünf Werte, nach denen der FC Barcelona handelt.



Der unter der Leitung von Carles Vilarrubí stehende Bereich

Internationale und institutionelle Beziehungen des Vereins beteuert

die direkte Beziehung zwischen diesen Werten und Kultur, wenngleich

man sich der vielen Vorurteile, die heutzutage die Welt des Sports,

der Kunst und der Kultur spalten, völlig bewusst ist. Dennoch ist man

völlig davon überzeugt, dass es möglich ist, diese Grenzen durch eine

nachhaltige Integration dieser Werte, die diesen Welten eigen ist, in

die Gesellschaft zu überwinden.



Daher befürwortet man den Gedanken, dass ein Verein wie der FC

Barcelona auch Interessen in anderen Bereichen jenseits des Sports

und der Wirtschaft haben muss, weshalb man Ende 2013 mit Barça

Cultura eine Initiative ins Leben gerufen hat, die eine Plattform mit

hoher Reichweite wie den FC Barcelona in den Dienst der Förderung

kultureller Initiativen stellt, die der Gesellschaft zugute kommt.



Die FCBARCELONA PHOTO AWARDS wurden aufgrund seines Verständnisses

des Zusammenwirkens von Sport (Vermittler universeller Werte), Kunst

(Werte, die jeden Menschen betreffen) und Bildung (nachhaltige

Methode zur Integration von Werten in die Gesellschaft) ins Leben

gerufen.



Die Awards werden von AGBAR in Zusammenarbeit mit FOTO COLECTANIA

gesponsert.







