7. Österreichischer Kongress für professionelles NLP

NLP Professionell: Gestern - Heute - Morgen

04. Dezember 2016, SFU Wien

(c) ÖTZ-NLP&NLPt

(firmenpresse) - NLP ist erwachsen geworden. In Österreich etabliert seit 1985 hat das ÖTZ-NLP&NLPt als ältestes europäisches NLP-Zentrum die höchsten Qualitätsstandards (Level 4 und 5 lt. www.icpnlp.org) und Zertifizierungen. Alle 14 TrainerInnen im Team sind MediatorInnen und LSB/Coaches, acht PsychotherapeutInnen und/oder ÄrztInnen.



Das garantiert Qualität!



Als Gründungsmitglied der EANLPt war es dem ÖTZ-NLP&NLPt immer ein Anliegen , auch seriöse Forschung zu publizieren: www.nlpt.at/r1 ist eine gute Zwischenbilanz.



Am 04. Dezember freuen wir uns, den bereits 7. Österreichischen Kongress für professionelles NLP an der renommierten Wiener Sigmund Freud Privatuniversität zu veranstalten. Am Kongress "NLP-Professionell: Gestern - Heute - Morgen" werden Kurzbeiträge erfolgreicher AbsolventInnen und TrainerInnen aus vielen Bereichen zu hören sein. Der Bogen spannt vom Einfluss der chinesischen Sprache auf Organisationen, aktuellen Themen wie Politik, Burnout und Resilienz bis hin zu angewandtem NLP im Gerichtsalltag oder im Management.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.nlpkongresswien.at



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Österreichische Trainingszentrum für Neuro-Linguistisches Programmieren und Neuro-Linguistische Psychotherapie ist eines der ältesten und am höchsten zertifizierten NLP-Zentren in Europa. Angeboten werden staatlich zertifizierte Ausbildungen in NLP, Coaching/LSB, Mediation, MBA und Psychotherapie

Dies ist eine Pressemitteilung von

ÖTZ-NLP&NLPt

Leseranfragen:

ÖTZ-NLP&NLPt

Widerhofergasse 4/7

1090 Wien

info(at)nlpzentrum.at

www.nlpzentrum.at

01/3176780

PresseKontakt / Agentur:

ÖTZ-NLP&NLPt

Widerhofergasse 4/7

1090 Wien

info(at)nlpzentrum.at

www.nlpzentrum.at

01/3176780

Datum: 07.11.2016 - 16:28

Sprache: Deutsch

News-ID 1421442

Anzahl Zeichen: 1157

Kontakt-Informationen:

Firma: ÖTZ-NLP&NLPt



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 47 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung