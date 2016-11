Chengdu spielt Gastgeber für 22. World Route Development Forum

(ots) - Chengdu, ein Drehkreuz im

Südwesten der chinesischen Provinz Sichuan, zieht durch seine Rolle

als Gastgeber einer zunehmenden Anzahl internationaler

Veranstaltungen mehr weltweite Aufmerksamkeit auf sich.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161103/435760



Die letzte globale Veranstaltung, die in der Stadt ausgerichtet

wurde, war das 22. World Route Development Forum ("World Routes") -

eine der größten jährlichen Veranstaltungen für den internationalen

Zivilluftfahrtsektor. Die viertägige Veranstaltung, die am 27.

September zum Ende kam, lockte 3.500 Vertreter von

Fluggesellschaften, Flughäfen, Regierungsabteilungen und

internationalen Organisationen an und war in Bezug auf ihren Umfang

die größte Veranstaltung seit ihrem Bestehen. Sie bot Fachkräften aus

dem Bereich Streckenentwicklung eine Plattform zum Treffen, Planen

und Besprechen neuer sowie bestehender globaler Luftleistungen. Teil

des Programms waren Hauptvorträge, ein Strategiegipfel, ein

Welt-Tourismus-Gipfel, persönliche Treffen, Ausstellungen und

volkstümliche Aufführungen.



Die Ausstellungsfläche erstreckte sich auf über 40.000

Quadratmeter. Die für Chengdu bestimmte Ausstellungshalle umfasste

einen Bereich von 1.400 Quadratmetern, in dem das Flugnetzwerk, das

Wirtschaftswachstum des Luftverkehrs sowie Tourismus und Kultur der

Stadt in ihrer Gänze ausgestellt wurden.



Die Veranstaltung erzielte fruchtbare Ergebnisse. Die

Stadtregierung von Chengdu unterzeichnete während der World Routes

gemeinsam mit der Sichuan Province Airport Group Vereinbarungen mit

sechs Fluggesellschaften, um neun Direktflüge von Chengdu

einzuführen. Diese Fluggesellschaften sind Air China, Hainan

Airlines, Beijing Capital Airlines, Tibet Airlines, Ethiopian

Airlines und Sichuan Airlines. Gemäß den Vereinbarungen werden die

Direktflüge innerhalb eines Jahres eingeführt, was die Verbindung zu



Europa, Ozeanien, Nordamerika, Afrika und Nahost stärkt.



Chengdu ist die zweite Stadt auf dem chinesischen Festland, die

nach Beijing im Jahr 2009 als Gastgeber für World Routes fungiert.

World Routes startete 1995 und gilt als die "Olympiade" oder

"Weltausstellung" für die weltweite Zivilluftfahrtindustrie. Die

Veranstaltung wurde u.a. bereits in Abu Dhabi, London, Amsterdam,

Kopenhagen, Dubai, Vancouver und Peking ausgerichtet - alles bekannte

internationale Reiseziele.



Chengdu hat tiefgreifende Erfahrung mit dem Ausrichten von

Veranstaltungen, wie World Routes. In den vergangenen fünf Jahren hat

Chengdu im Durchschnitt jedes Jahr über zehn neue internationale

Konferenzen eingeführt, einschließlich 2013 Fortune Global Forum, 12.

World Chinese Entrepreneurs Convention, 9. World Biomaterials

Congress, G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting,

12. Michelin Challenge Bibendum und 2016 Chengdu Global Innovation

and Entrepreneurship Fair. Laut des Chengdu Bureau of Exposition

rüstet Chengdu seine Dienstleistungen und seine Infrastruktur auf, um

der wachsenden Nachfrage nach internationalen Veranstaltungen gerecht

zu werden.



Chengdu, die Hauptstadt der Provinz Sichuan, ist zu einer

Top-Destination für internationale Konferenzen und Ausstellungen

geworden, die in Westchina stattfinden.



Website: www.cbecd.com







