Compex schafft durch Tradeplace-Anbindung ein einheitliches Portal für "weiße Ware"

Die Warenwirtschaftslösung Compex Commerce wurde um eine Anbindung zu Tradeplace Direct Connection erweitert

(firmenpresse) - Tradeplace ist ein unabhängiger Business-to-Business-Marktplatz und bietet einen kostenlos nutzbaren Service zur Bestellabwicklung und Verfügbarkeitsabfrage in Echtzeit bei den weltweit führenden Haushaltsgeräteherstellern. Das Besondere an Tradeplace ist die Bündelung der Services der teilnehmenden Hersteller unter einem gemeinsamen Dach.

Compex Anwender können mit einer einzigen Anmeldung bei Tradeplace unter anderem Waren der Marken AEG, Bauknecht, Bosch, Siemens ordern, sowie dank einer Echtzeitanbindung von Compex Commerce an die Hersteller ihre Verfügbarkeit und den Lieferstatus prüfen.

Compex schafft mit Tradeplace als Serviceprovider einen einheitlichen Zugang zu den verschiedenen Herstellportalen, so dass sich Compex Commerce Anwender nur noch einmal anmelden müssen.

Die Lösung fügt sich dabei problemlos in die vorhandenen Abläufe zur Bestellabwicklung ein. Sämtliche Supply-Chain-Prozesse in der Bestellabwicklung werden rationalisiert, von der Verfügbarkeitsabfrage hin zum Versandavis. Alle Transaktionen erfolgen in Echtzeit. Daher können Bestellungen und Anfragen können direkt am Point of Sale im Kundengespräch bearbeitet werden.

Im Vergleich zu EDI bietet die Lösung folgende Vorteile:

- Eine einzige Implementierung - Zugriff auf viele Hersteller und Marken

- Kein Batchmodus, sondern internetbasierte Echtzeit-Kommunikation, die eine schnellere Reaktion auf Kundenanfragen ermöglicht

- Mehr Nachrichtentypen verfügbar (z.B. Verfügbarkeitsabfrage)

- Preisinformationen in Echtzeit

Compex Commerce bildet alle Prozesse des zentralgesteuerten Groß- und Einzelhandels sowie E-Commerce verschiedenster Branchen ab und wird von Konzernen wie Kaiser's Tengelmann als auch von mittelständischen Handelsunternehmen erfolgreich eingesetzt.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.compex-commerce.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Compex Systemhaus GmbH



Compex Systemhaus GmbH aus Heidelberg hat seit der Gründung 1985 den Fokus auf Entwicklung von prozessorientierten Softwarelösungen, getreu dem Motto "Alles ist Prozess". Die Anwender modellieren damit ihre Geschäftsprozesse zur Steuerung aller betrieblichen Abläufe, beispielsweise Stammdatenverwaltung (MDM), Kundenbeziehungen (CRM), Logistik & Supply Chain, Multi-Channel Handel & Warenwirtschaft, Rechnungswesen und viele weitere. Unter der Leitung des Firmengründers und geschäftsführenden Gesellschafters Christophe Loetz konnte das Unternehmen in den vergangenen Jahren seine Position in Deutschland und verschiedenen europäischen Ländern ausbauen.



Weitere Informationen finden Sie auf der <a href="http://www.compex-commerce.com">Compex Website</a>

Dies ist eine Pressemitteilung von

Compex Systemhaus GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Compex Systemhaus GmbH

Genia Holsing

Hebelstr. 22

69115 Heidelberg

marketing(at)compex-commerce.com

06221 53 81-127

http://www.compex-commerce.com



Datum: 07.11.2016 - 16:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1421447

Anzahl Zeichen: 2059

Kontakt-Informationen:

Firma: Compex Systemhaus GmbH

Ansprechpartner: Patricius Krause

Stadt: Heidelberg

Telefon: 0622153810





Diese Pressemitteilung wurde bisher 26 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung