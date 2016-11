Amerika auf dem Kasten

Wie der Hollywood-Briefkasten sich bis nach Deutschland durchgekämpft hat.



(firmenpresse) - Vielen wird das Bild des rundlichen Metall-Briefkastens mit der roten Fahne bekannt sein. In etlichen Filmen begegnen dem Betrachter diese Briefkästen. Auch wenn diese damals in Filmen der USA zuerst präsent wurden, ist es nun innerhalb der ganzen Welt gang und gebe, einen solchen Kasten zu besitzen. Auch wenn es in Deutschland eine Weile dauerte, erscheint mittlerweile auch dort regelmäßig das gleiche Modell unter dem Namen Hollywood-Briefkasten. Mittlerweile ist dieser Briefkasten einer der meistverkauften, wie etwa Seiten, wie "http://briefkasten-test.com" berichten.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://briefkasten-test.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Maximilian Alexander Koch

Freier Journalist

0211671926

koch-professional-product-search(at)gmx.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

briefkasten-test

Datum: 07.11.2016 - 16:52

Sprache: Deutsch

News-ID 1421457

Anzahl Zeichen: 663

Kontakt-Informationen:

Firma: briefkasten-test

Ansprechpartner: Maximilian Alexander Koch

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 0331554367



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 128 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung