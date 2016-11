HTS Global AG Betriebsurlaub

Die Wintersaison läuft auf Hochtouren

(firmenpresse) - Die Wintersaison im Kabelgeschäft ist derzeit im vollen Gange. Vor einigen Monaten wurde die HTS Global AG noch umstrukturiert und produziert nun noch zusätzliche Heizkabel, um ihren Kunden eine möglichst breite Produktpalette bieten zu können, die auch von Kunden weltweit gerne in Anspruch genommen werden. Für jedes individuelle Bedürfnis ist die HTS Global AG somit in der Lage eine optimal abgestimmte Lösung zu bieten.

Um welches Bedürfnis es sich auch handelt, die HTS Global AG kann mit den zertifizierten Kabeln die Wünsche der Kunden zur vollsten Zufriedenheit erfüllen. Mit der umfangreichen Produktpalette ist die HTS Global AG der weltweiten Konkurrenz einige Schritte voraus, so Fabian de Soet, Geschäftsführer der HTS Global AG.

Damit es während der Weihnachtsfeiertage nicht zu eventuellen Engpässen kommt, hat die HTS Global AG bereits frühzeitig ihre Betriebsferien bekannt gegeben, die vom 23.12. bis einschließlich 01.01.2017 sein werden. Dadurch bietet sich den Kunden noch genügend Gelegenheit im Vorfeld ihren Bedarf an Heizkabeln zu decken.

Bei der HTS Global AG stehen die Bedürfnisse der Kunden an oberster Stelle, daher werden Kunden auch so früh wie möglich über Zeiten informiert, in denen es unter Umständen zu Engpässen kommen könnte aufgrund des erhöhten Bedarfs bei Kunden und Feiertagen, so Fabian de Soet.





