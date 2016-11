Energieberatung in Altona

ZEBAU GmbH

(firmenpresse) - Erweiterte Energieberatungszeiten in Altona



Hamburg, 12. Oktober 2016 – Die ZEBAU bietet Immobilien- und Eigenheimbesitzern im Auftrag der Behörde für Umwelt und Energie Hamburg, in Kooperation mit dem EnergieBauZentrum eine umfassende kostenfreie und unabhängige Erstberatung zum Thema energetische Gebäudeoptimierung und -modernisierung. Beantwortet werden Fragen zu Themen wie Wärmedämmung, moderner Heizungstechnik, Fördermitteln und der Einsatz erneuerbarer Energien.

Die bisherigen Beratungsangebote zu festen Zeiten in den Hamburger Bezirken werden um individuelle Beratungstermine in den Räumen der ZEBAU in Altona erweitert. Dort kann man nun nach telefonischer Anmeldung montags bis donnerstags von 10.00 - 17.00 Uhr und freitags von 10 - 16 Uhr zur individuellen Beratung kommen und sich von den Energieberatern der ZEBAU informieren lassen.



Anmeldung zu den kostenfreien Erstberatungen:

Tel. 040/ 380 384-0 oder per Mail: info(at)zebau.de

Ort:Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH

Große Elbstraße 146

22767 Hamburg





















Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://http://www.zebau.de/veranstaltungen/beratung-fuer-immobilienbesitzer/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die ZEBAU GmbH in Hamburg wurde 2000 gegründet. Die unabhängige, halböffentliche norddeutsche Netzwerkstelle für Bauherren, Planer und Kommunen hat das Ziel, energieeffizientes Bauen und den Einsatz erneuerbarer Energien in der Gebäude- und Stadtplanung zu etablieren. Das interdisziplinäre Team aus Architekten, Ingenieuren, Stadtplanern sowie Umwelt- und Kommunikationswissenschaftlern ist in den Feldern Projektentwicklung, Kommunaler Klimaschutz, Gutachten, Beratung, Planung, Qualitätssicherung, Zertifizierung, Weiterbildung und Kommunikation aktiv und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum aus einer Hand. Die Hamburger Allianz für Familien hat die ZEBAU GmbH als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet.

Dies ist eine Pressemitteilung von

ZEBAU - Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH

Leseranfragen:

ZEBAU - Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH

Große Elbstraße 146

22767 Hamburg

Tel.: 040-380 384 0

Fax: 040-380 384 29

Email: info(at)zebau.de

Datum: 07.11.2016 - 17:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1421461

Anzahl Zeichen: 1172

Kontakt-Informationen:

Firma: ZEBAU - Zentrum für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt GmbH

Ansprechpartner: Nora Geiger

Stadt: Hamburg

Telefon: 040 / 380 384 0



Meldungsart: Personalie

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 07.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 127 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung