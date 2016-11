Motorrad-Helme - Ein Vorbild für Radfahrer

Motorradfahrer als Vorbild für Fahrradfahrer

(firmenpresse) - Motorradfahrer sind laut einiger Statistiken deutlich zuverlässiger was ihre eigene Sicherheit anbelangt, als Radfahrer. Denn während nur jeder 4. Fahrradfahrer einen Helm trägt, tragen rund 90 Prozent der Motorradfahrer einen Motorradhelm. Dies zeigt, dass sich Motorradfahrer in der Regel ihrem Unfall-Risiko deutlicher bewusst sind und entsprechendem aus dem Weg gehen. Experten führen dieses Faktum darauf zurück, dass Motorradfahrer ihre Überlebenschancen oft unterschätzen, während Radfahrer sich oft in Sicherheit wiegen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://motorradhelm24.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Maximilian Alexander Koch

0211671926

koch-professional-product-search(at)gmx.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

motorradhelm24

Datum: 07.11.2016 - 17:19

Sprache: Deutsch

News-ID 1421472

Anzahl Zeichen: 574

Kontakt-Informationen:

Firma: motorradhelm24

Ansprechpartner: Maximilian Alexander Koch

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 0211671926



Meldungsart: Messeinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 98 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung