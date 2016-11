Rechtsanwälte Gilliand & Collegen helfen bei Fragen zum Arbeitsrecht

Unsere Beratungsleistung ist umfassend: Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir den Sachverhalt, begutachten die Rechtslage und entwickeln rechtliche und tatsächliche Lösungen.

(firmenpresse) - Viele Dinge rund um den Arbeitsvertrag und die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten sind in Deutschland nicht nur im BGB geregelt, es müssen zudem zahlreiche ergänzende Bestimmungen beachtet werden. Dazu zählen beispielsweise das Kündigungsschutzgesetz sowie das Arbeitszeitgesetz. Hinzu kommen Entwicklungen, die durch die höchstrichterliche Rechtsprechung entstehen. Deshalb sollte die rechtliche Beratung immer bei einem Fachanwalt in Anspruch genommen werden, der sich auf das Arbeitsrecht spezialisiert hat. In der Kanzlei Gilliand & Collegen in der Heinz-Nixdorf-Straße 20 in Mönchengladbach ist Dr. Christian Hof, der Experte für arbeitsrechtliche Fragen.



In Mönchengladbach ist fachübergreifende Beratung möglich



Arbeitnehmer und Arbeitgeber genießen in der Kanzlei Gilliand & Collegen den Vorteil, dass Arbeitsrechtler Dr. Christian Hof bei Bedarf auf das Wissen einiger Kollegen zurückgreifen kann. Olaf Möhring beherrscht beispielsweise auch die Grundlagen des belgischen und niederländischen Rechts. Andere Anwälte der Kanzlei haben sich auf das Handwerks-, das Urheber- oder das Wirtschafts- und Gewerberecht spezialisiert. Alle Aspekte eines arbeitsrechtlichen Streits können berücksichtigt werden, ohne dass die Mandanten sich zusätzlich an andere Fachanwälte außerhalb der Kanzlei wenden müssen. Praktisch bei der Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen zum Arbeitsrecht ist die Tatsache, dass mit Denise Mungan eine professionelle und rechtskundige Mediatorin zur Verfügung steht.



In welchen Fällen hilft der Fachanwalt für Arbeitsrecht?



Den Schwerpunkt stellen präventive Beratungen dar. Dr. iur. Christian Hof prüft beispielsweise Arbeitsverträge, Kündigungen und Arbeitszeugnisse. Er übernimmt außerdem die Prüfung von Abmahnungen oder reicht eine Kündigungsschutzklage ein, falls bei einer als betriebsbedingt deklarierten Kündigung nicht alle erforderlichen Schritte eingehalten wurden. Gibt es Rechtsfragen zur Altersteilzeit, zum Mutterschutz oder zur Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, ist der Fachanwalt für Arbeitsrecht ebenfalls der richtige Ansprechpartner. Er berät sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer zur Zeitarbeit, zum Arbeitsschutz sowie zur Arbeitnehmerüberlassung, bei welcher insbesondere in der Baubranche besonders strenge Einschränkungen beachtet werden müssen.





Kanzlei Gilliand & Collegen ist einfach und schnell zu erreichen



Wer einen Termin für eine arbeitsrechtliche Beratung durch einen Fachanwalt benötigt, kann per Telefon oder mit einem interaktiven Mailformular mit der Kanzlei in Mönchengladbach Kontakt aufnehmen. Die Terminvergabe erfolgt flexibel und bei Bedarf sehr kurzfristig. Die Kanzlei befindet sich im Südosten des Borussia-Parks in der Nähe der Bundesstraßen B57 und B11.







Die Kanzlei Gilliand & Collegen besteht aus 5 erfahrenen Rechtsanwälten und hat ihren Sitz in Mönchengladbach. Die Anwaltskanzlei beratet ihre Mandanten in den Rechtsgebieten Arbeitsrecht, Gewerberecht, Markenrecht, Urheberrecht, IT-Recht und Medienrecht.



