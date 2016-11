Jetzt in Maxi: Alles nur ein Spiel? Der neueste Trend heißt "Gamification" / Vorteile und Gefahren des neuen Phänomens (FOTO)

Sport-Apps, Facebook-Challenges, Pokémon-Jagd - unsere Welt ist

voller kleiner Spielchen. Warum das jetzt "Gamification" heißt und

was es damit auf sich hat, beschreibt die neue Maxi (12/2016, EVT

3.11.). Es gibt immer mehr Apps, die auf dem Prinzip eines Spiels

aufbauen. So lassen sich Probleme spielerisch angehen und auch der

Spaß geht dabei nicht verloren. Spieleforscher Konstantin Mitgutsch

erklärt: "Wir benutzen in vielen Alltagssituationen Elemente aus

Spielen, wie etwa Spaß oder Wettbewerb, um uns zu Dingen zu

motivieren, die wir sonst als lästige Pflicht empfinden." So

motiviert die Fitness-App, indem sie einen an den Vorsatz der

Bikinifigur erinnert oder die Workout-Ergebnisse von Freunden und

Kollegen zeigt. Hat man es dann geschafft, schneller zu laufen, als

die Sportskanone aus dem Büro, stellt sich das Erfolgsgefühl ein.



Auch Dating-Apps setzen auf "Gamification". Bei jedem "Match"

stellt sich das Gefühl eines Gewinns ein. Selbst wenn das reale Date

nicht gut läuft, gibt man nicht gleich auf, denn der Hauptgewinn kann

ja immer noch kommen. Trendforscher Peter Wippermann erklärt: "Da

funktionieren Dating-Apps ähnlich wie Videospiele, bei denen man ja

auch einfach von vorne beginnt, wenn man das Spiel verloren hat."



Auch immer mehr Unternehmen wollen ihre Mitarbeiter motivieren und

den Job zu einer Art Game machen. Bei der Burgerkette Hans im Glück

etwa können Kellner über eine Plattform an Missionen teilnehmen: Wer

braucht länger, um 100 Liter Bier an den Mann zu bringen? So wird der

Umsatz gesteigert und die Mitarbeiter haben mehr Spaß. Aber: Der Grat

zwischen Motivation und Manipulation ist schmal. Denn jedes Spiel

weckt auch den Ehrgeiz, gewinnen zu müssen und so kann ein Spiel

schnell in Stress ausarten. Und wenn es im Job plötzlich darum geht,

wer mit wem zusammenspielt, fühlt man sich wie damals, als man beim



Völkerball als letztes Mannschaftsmitglied ausgewählt wurde.



Hinweis für Redaktionen: Der vollständige Artikel erscheint in der

neuen Maxi-Ausgabe (ab 3. November im Handel). Auszüge und

Bildmaterial sind bei Nennung der Quelle "Maxi" zur Veröffentlichung

frei.



