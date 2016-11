IT & Hardware & Software & TK

Eine neue Firma im Markt

Tuban Classic ist nun online!



Mit seiner Gründung am 25.08.2016 hatte Tuban Classic vielseitige Auftritte im Web. Es schien als ob das Unternehmen selber noch unentschlossen über seine Präsenz im World Wide Web war.

(firmenpresse) - Doch nun ist es Schluss.

Mit der endgültigen Entscheidung wie seine Internetpräsenz wirken soll, bekam das Unternehmen bereits auch seine ersten Kunden.



Unter dem Slogan "Mit uns in die Elite" erstellt das Unternehmen konfigurierbare Webseiten, Online-Shops und Preissuchmaschinen. Des Weiteren betreibt die Firma Online-Marketing.



Laut Erhan Tuban, dem Gründer von Tuban Classic, soll das Unternehmen bereits in wenigen Jahren expandieren und in der Lage sein, mehrere Mitarbeiter zu beschäftigen. Geplant sei dafür eine Errichtung eines gut strukturierten weltweit niedergelassenen Vertriebsnetzwerkes.



Um dieses Ziel zu verwirklichen sei das Unternehmen derzeit auf der Suche nach geeigneten Freelancer und Investoren.



Interessierte können sich auf http://www.tubanclassic.de/ ein Bild von der neuen Internetpräsenz des Unternehmens machen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.tubanclassic.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Erhan Tuban,

Firma Tuban Classic

Gumppenbergstr. 1 1/2

86165 Augsburg



Tel.: 0821 40838588



e-Mail: info(at)tubanclassic.de

Homepage: www.tubanclassic.de/



Unter dem Firmennamen Tuban Classic hilft das Unternehmen lokalen und globalen Unternehmen

im World Wide Web erfolgreich zu sein.



Das Unternehmen ist derzeit ein Einzelunternehmen - Stand 07.11.2016.



Sie beschäftigt sich mit der Erstellung von Internetpräsenzen, Preissuchmaschinen und Online Shops. Des Weiteren betreibt sie im Internet Online - Marketing für Unternehmen, deren Produkte oder deren Dienstleistungen.



Mehr Infos erhalten Sie auf http://www.tubanclassic.de/.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Erhan Tuban, Firma Tuban Classic

Leseranfragen:

Erhan Tuban,

Firma Tuban Classic

Gumppenbergstr. 1 1/2

86165 Augsburg



e-Mail: info(at)tubanclassic.de

Tel.: 0821 40838588

PresseKontakt / Agentur:

Erhan Tuban,

Firma Tuban Classic

Gumppenbergstr. 1 1/2

86165 Augsburg



e-Mail: info(at)tubanclassic.de

Tel.: 0821 40838588

Datum: 07.11.2016 - 18:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1421497

Anzahl Zeichen: 1143

Kontakt-Informationen:

Firma: Erhan Tuban, Firma Tuban Classic

Ansprechpartner: Erhan Tuban

Stadt: Augsburg

Telefon: 0821 40838588



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 07.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 87 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung