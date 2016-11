Reflexis präsentiert Realtime Retail auf der Retail World 2016 in Berlin

Reflexis hält Präsentation auf der Retail World 2016, der angeschlossenen Fachmesse zum Deutschen Handelskongress (DHK) in Berlin, Deutschland

(PresseBox) - Reflexis Systems, der Pionier für Softwarelösungen zu Aufgaben- und Personaleinsatzmanagement in Realtime, wird im Rahmen der Retail World am 16. November 2016 in der Präsentation ?Einfach gut umsetzen? Best Practice Bespiele zur Zukunft der Filiale geben. Für mehr Informationen besuchen Sie Reflexis Systems auf Stand B4 im Saal Berlin oder auf www.reflexissystems.de.

Retail World ist die dem Deutschen Handelskongress (DHK) angeschlossene Fachmesse für neue Strategien und Technologien im Handelsbereich und findet am 16. und 17. November 2016 im Hotel Maritim Berlin statt.

"Das Kundenerlebnis spielt immer mehr eine Schlüsselrolle im Einzelhandel, vor allem im Wettbewerb mit Online-Händlern wie Amazon", sagt Stefan Welke, Sales Director, DACH für Reflexis Systems GmbH. "Einzelhändler, die operative Exzellenz erreichen, machen ihre Manager und Mitarbeiter verfügbar für ihre wichtigste Funktion - ihren Kunden in den Filialen den besten Service zu liefern."

Am Mittwoch, den 16. November, wird Reflexis Systems um 15:15 Uhr in der 30-minütigen Präsentation "Einfach gut umsetzen" anhand von Best Practices Beispielen bei REWE, OBI, und COOP beschreiben, wie Händler Vorteile im Geschäftsbetrieb und der Personaleinsatzplanung erreicht haben. Dies sind unter anderem:

Filialleiter und Mitarbeiter auf mobilen Endgeräten mit einer App ausrüsten, die alle auf die Filiale ausgerichteten Systeme über eine einzige Schnittstelle vereint und dadurch Überblick zu Ausnahmen und Benachrichtigungen mit Best Practice-Handlungen bietet.

Befreiung der Filialleiter und Mitarbeiter von administrativen Aufgaben maximiert die Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Kundenservice.

Bessere Anpassung des Personaleinsatzes zum Kundenverkehr für Umsatzmaximierung und Verbesserung der Rentabilität.

Erhalt und Verwendung von umsetzbaren Informationen in Realtime via einer Store-Operations-Plattform um auf sich ändernde Umstände in den Filialen zu reagieren (zum Beispiel Schwankungen in der Kundennachfrage, Mitarbeiterausfälle etc.).



Verbesserung der Umsetzung von Unternehmensaufgaben wie Werbeaktionen, Produkteinführungen und neue Omni-Channel-Angebote wie "Kauf online, Abholung in der Filiale" um Kundenzufriedenheit zu erhöhen

Die Präsentation von Reflexis Systems findet statt in der ?Speaker?s Corner? im Saal Berlin.

Reflexis ist der Pionier in Softwarelösungen für Personaleinsatzplanung und Realtime Store Operations. Die Reflexis Plattform mit Aufgabenmanagement, Filial-Audit, Personaleinsatzplanung, Zeiterfassung und Analyse ermöglicht es Einzelhändlern, Personal und Aktivitäten auf Unternehmensziele auszurichten, Kundenservice-Strategien nahtlos umzusetzen, Best Practice Reaktionen zu Realtime-Warnungen einzurichten und Profitmöglichkeiten aufzudecken.

In den letzten 15 Jahren haben mehr als 200 der weltweit besten Unternehmen aus verschiedenen vertikalen Märkten wie Einzelhandel, Gastronomie und Schnellbedienungsrestaurants nach Implementierung von Reflexis Softwarelösungen zu Personalmanagement und Realtime Store Operations von dramatischen Verbesserungen bei der Übereinstimmung mit den Unternehmensstrategien berichtet, sowie einen Anstieg der Produktivität des Personals, des Umsatzes und der Profitabilität verzeichnet. Reflexis StorePulse® (zum Patent angemeldet) synchronisiert Aktivitäten mit Realtime-Leistungszahlen, Warnungen und der Kundennachfrage. Geschäfte, Hotels und Restaurants können systemisch Best Practices implementieren, um eine größere Qualität der Kundenbindung zur Verfügung zu stellen, welches zu höheren Umsätzen führt.

Reflexis Systems, Inc., mit Hauptsitz in Dedham (USA) ist in Privatbesitz und verfügt über Niederlassungen in Atlanta (USA), London (UK), Düsseldorf (D) und Pune (Indien), sowie weitere Vertriebsrepräsentanzen in Europa und Lateinamerika.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.reflexissystems.de

