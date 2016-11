Schatzsuche in der faszinierenden Welt der Hochtechnologien

(PresseBox) - MINT-Berufe, also Berufe aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, erlebbar machen, mehr Mädchen für Technik begeistern und ihnen die damit verbundenen Chancen eröffnen ? das will die Hochschule Kaiserslautern mit Hilfe des tech-caching Parcours. Damit ist die Hochschule zurzeit an Schulen der Region unterwegs. Die nächste Station ist am 9. November zwischen 9:00 und 16:00 Uhr Station am Gymnasium Nieder-Olm. Danach folgen Schulen in Pirmasens, Bexbach, Kaiserslautern und Landstuhl.

Der Parcours wurde im Rahmen des BMBF-geförderten Projektes ?Mädchen-Technik-Talente Foren in MINT? (mätaII) entwickelt. Ziel ist es, damit Interesse und Begeisterung an modernen Technologien wie Mikrosystemtechnik, Nanotechnologie und Informatik oder Erneuerbare Energien zu wecken.

?Tech caching? ist vergleichbar mit einer Schatzsuche, bei der Mädchen auf interessante MINT-Themen mit Bezug zu Zukunftstechnologien aufmerksam werden und dabei ihre Fähigkeiten erkunden. Mithilfe eines Farbleitsystems werden sie durch die sechzehn Stationen des ?tech caching Parcours? geführt. An diesen Stationen können sie typische Tätigkeiten anhand von Experimenten und Übungen, die verschiedene Berufe im Hochtechnologiebereich abbilden, praktisch ausprobieren. Die 16 Stationen sind thematischen Schwerpunkten wie beispielsweise Mikrosystemtechnik, Nanotechnologie oder Informatik zugeordnet und anhand eigener Farbsysteme erkennbar. An jeder Station erhalten die Mädchen Stationskarten, die über relevante Berufe informieren und weiterführende Hinweise zu Berufsausbildung und Studienmöglichkeiten geben. Die Bewertung jeder einzelnen Station mithilfe der Karten dient der Gesamtauswertung technischer Vorlieben und Fähigkeiten und bietet vielfältige Möglichkeiten der Nachbereitung sowie weiteren beruflichen Orientierung.

Der Parcours wird von geschulten Tutorinnen (gleichzeitig Role Models) betreut. Sie leisten Hilfestellung, geben zusätzliche Berufsinformationen und erzählen Spannendes aus Studium und Berufspraxis.



Die teilnehmenden Mädchen können technische Rätsel lösen und naturwissenschaftliche Phänomene begreifen sowie eigene Interessen und Talente und auch Berufe in MINT entdecken und ausprobieren. Sie erhalten dabei einen ersten Einblick in Hochtechnologien sowie typische Berufs-und Arbeitsfelder.

Entwickelt wurde der Parcours gemeinsam mit Berufspraktikerinnen und Praktikern sowie Forschenden aus dem Bereich der Hochtechnologien, wobei er für die Berufsorientierung von Mädchen optimiert wurde. Dabei wurden gezielt berufliche Aspekte abgebildet sowie typische Materialien und Werkzeuge eingesetzt. Bewusst werden Lebensweltbezüge und Interessen von Mädchen aufgegriffen, um mehr junge Frauen zu erreichen. Sie sind noch immer zu wenig in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen vertreten.

Die Hochschule ist mit dem Parcours in Schulen in Rheinland-Pfalz unterwegs und wird dabei über das Programm ?Wissen schafft Zukunft? des Landes gefördert. Interessierte Schulen können sich melden bei Dr. Isabell Lobert, Telefon: 0631/3724?5529, E?Mail: isabell.lobert(at)hs?kl.de

Die nächsten Termine sind:

Gymnasium Nieder-Olm, Mi, 09.11.2016, 2 Durchgänge, 9-16 Uhr

Landgraf Ludwig Realschule plus, Pirmasens, Do, 17.11., 9-13 Uhr

Galileo-Schule Bexbach, Do, 1.12. 2016, 13.15-16.15 Uhr

Lina Pfaff Realschule plus, Kaiserslautern, Mo, 5.12., 9-13 Uhr

St. Katharina Realschule, Landstuhl, Do, 08.12. 9-13 Uhr, Fr, 09.12.2016





Dies ist eine Pressemitteilung von

Hochschule Kaiserslautern

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.11.2016 - 16:59

Sprache: Deutsch

News-ID 1421499

Anzahl Zeichen: 3702

Kontakt-Informationen:

Firma: Hochschule Kaiserslautern

Stadt: Kaiserslautern





Diese Pressemitteilung wurde bisher 32 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung