Preisknüller für Top-Maissorte

EURALIS sagt DANKE

*Der Preis von 79?gilt für je eine Einheit ES Metronom (50.000 Körner / Einheit, Standard gebeizt.)

(firmenpresse) - Norderstedt, 08. November 2016

Maissaatgut von EURALIS für Frühbesteller im Jubiläumsjahr mit besonderen Rabattkonditionen.

EURALIS sagt DANKE für 80 Jahre EURALIS mit besonderen Konditionen!

Wer im Zeitraum von 19. Oktober 2016 bis 30. November 2016

bestellt, erhält unsere Siegersorte ES Metronom für 79 EUR statt 93 EUR!

*Der Preis von 79 EUR gilt für je eine Einheit ES Metronom (50.000 Körner / Einheit, Standard gebeizt.)

Je eine Einheit ES Metronom (50.000 Körner / Einheit), Mesurol gebeizt gibt es für 91 EUR!

Die EURALIS Innovation, das EURALIS BigBag mit ES Metronom gibt es für: 3649 EUR, Standard gebeizt, 4094 EUR Mesurol gebeizt.

Unter www.euralis.de/80jahre erfahren Sie alles über die Geburtstagsaktion





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.euralis.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

EURALIS Saaten GmbH

EURALIS Saaten ist die deutsche Niederlassung der EURALIS Semences S.A.S., das Saatgutunternehmen der französischen Groupe EURALIS und züchtet, prüft und vertreibt Sorten von Mais, Raps, Sonnenblumen, Soja und Sorghum in Zentraleuropa. Es werden jährlich 13% des Umsatzes in die Züchtung investiert. In Europa hat EURALIS zehn Zuchtstationen, davon drei in Deutschland, mit insgesamt 500.000 Versuchsparzellen.

Weitere Informationen unter www.euralis.de.

Dies ist eine Pressemitteilung von

EURALIS Saaten GmbH

PresseKontakt / Agentur:

EURALIS Saaten GmbH

Gesa Christiansen

Oststrasse 122

22844 Norderstedt

gesa.christiansen(at)euralis.de

040 608877 54

http://www.euralis.de/



Datum: 07.11.2016 - 18:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1421501

Anzahl Zeichen: 1089

Kontakt-Informationen:

Firma: EURALIS Saaten GmbH

Ansprechpartner: Gesa Christiansen

Stadt: Norderstedt

Telefon: 040 608877 54





Diese Pressemitteilung wurde bisher 33 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung