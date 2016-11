WAZ: Unerträgliche Toleranz

- Kommentar von Andreas Tyrock zur Islamistin im TV

(ots) - Wenn eine vollverschleierte, radikalisierte

Konvertitin in einer öffentlich-rechtlichen Talkshow offen Propaganda

für den verbrecherischen "Islamischen Staat" machen kann, dann hat

das nichts mit seriösem Journalismus zu tun. Dann ist das eine

Grenzüberschreitung, nahe am Skandal. Und der Vorwurf, in diesem Fall

mehr auf Quote als auf Aufklärung zu setzen, lässt sich dann auch

nicht überzeugend dementieren.



Die Sendung "Anne Will" vom Sonntagabend hat gestern zu massiver

Kritik und empörten Reaktionen geführt. Und das zu Recht. Wer die

Unterdrückung der Frauen als Befreiung deklariert, wer die

Vernichtung andersdenkender Menschen verharmlost, wer die Gräueltaten

des IS nicht als solche benennt, der hat in einer solchen Sendung

nichts zu suchen. Und wer als ARD-Sender diese IS-Propaganda zur

besten Sendezeit zulässt, wird seiner Verantwortung nicht gerecht.



Die vollverschleierte Schweizerin Nora Illi, versteckt hinter

einem Niqab, wurde zwar von den anderen Studiogästen vehement

kritisiert, dennoch nutzte sie geschickt die ihr gebotene Bühne. Es

ist diese Toleranz gegenüber Intoleranten, die die Sendung

unerträglich machte.







Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion(at)waz.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.11.2016 - 17:58

Sprache: Deutsch

News-ID 1421505

Anzahl Zeichen: 1562

Kontakt-Informationen:

Firma: Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Stadt: Essen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 22 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung