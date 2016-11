Tile wählt die PR-Agentur HBI Helga Bailey GmbH für den Deutschlandstart

Das erfolgreiche Smart Location-Unternehmen führt mithilfe von HBI seine Produkte auf dem deutschen Markt ein

Tile Slim und Tile Mate

(firmenpresse) - München, 07.11.2016 - Die HBI Helga Bailey GmbH unterstützt Tile, das Smart Location-Unternehmen, beim Markteintritt in Deutschland mit maßgeschneiderten PR-Aktivitäten.

Die Münchner PR-Agentur hilft Tile dabei, die Bekanntheit seiner Produkte sowie der Marke in der Region zu steigern. Nach dem gelungenen IFA-Auftakt übernimmt das PR-Team die Kommunikation von Tile in Deutschland und unterstützt das Unternehmen ebenfalls mit MarCom-Aktivitäten. Mit einer zielgruppengerechten Kommunikationsstrategie und dedizierten Kampagnen in den klassischen sowie sozialen Medien sorgt HBI mit ihrem Know-How für mehr Markenbekanntheit.

Tile, das Smart Location-Unternehmen mit dem weltweit größten Fundbüro-Netzwerk, hat im Sommer 2016 den Markteintritt in Deutschland mit zwei neuen Produkten, Tile Mate und Tile Slim, bekannt gegeben. Bei beiden Produkten handelt es sich um dünne quadratische Bluetooth-Tracker mit weißem, glänzendem Design, die an verschiedene Alltagsgegenstände angebracht werden können, wie zum Beispiel Schlüssel, Geldbörsen, Taschen, Reisepässe, Laptops oder Rucksäcke. Die Tracker können mit der benutzerfreundlichen App verbunden werden, um verlorene oder verlegte Gegenstände innerhalb von Sekunden zu finden.

Über Tile

Tile stattet alle Gegenstände mit Smart Location aus. Das Netzwerk, die Produkte sowie die App von Tile helfen Ihnen dabei, Ihre wertvollen Gegenstände zu lokalisieren. Die globale Community von Tile umfasst 200 Länder und unterstützt Nutzer dabei, täglich mehr als eine halbe Million Dinge zu lokalisieren. Tile ist ein Topseller im Einzelhandel und ist online auf der ganzen Welt verfügbar und Tile Smart Location Platform ermöglicht Unternehmen, Smart Location in Ihre Produkte einzubauen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in San Mateo, Kalifornien und wird von Bessemer Venture Partners, GGV Capital und Khosla Ventures unterstützt. Mehr Informationen finden Sie unter TheTileApp.com, wo auch die Produkte von Tile erhältlich sind.





Die HBI Helga Bailey GmbH - International PR & MarCom wurde vor über 30 Jahren in München gegründet und ist heute eine der dynamischsten und innovativsten Technologie-Agenturen in Deutschland. HBI erzielt herausragende Ergebnisse für Unternehmen aller Größenordnungen und zählt Start-Ups sowie multinationale Konzerne zu seinen Kunden, von denen viele bereits fast ein Jahrzehnt mit HBI zusammenarbeiten. Die Berater der Agentur bestechen durch ihre Leidenschaft für Technologie und sind Experten für Unternehmenssoftware, Telekommunikation, industrielle Automatisierung, medizinische Geräte und Unterhaltungselektronik. HBI ist auf integrierte Kommunikation spezialisiert und bietet neben klassischer und digitaler PR auch Beratung und Trainings sowie Marketing und Event Services. Die Agentur ist seit vielen Jahren Partner der Worldcom PR Group und unterstützt deutsche Unternehmen bei der internationalen Expansion sowie internationale Firmen beim Markteintritt in Deutschland.



Informieren Sie sich über HBI unter www.hbi.de, www.prblog-hbi.de sowie www.facebook.com/hbi.gmbh.

HBI Helga Bailey GmbH

HBI Helga Bailey GmbH

Jasmin Rast

Stefan-George-Ring 2

81929 München

jasmin_rast(at)hbi.de

089 / 99 38 87 0

http://www.hbi.de



Firma: HBI Helga Bailey GmbH

Ansprechpartner: Corinna Voss

Stadt: München

Telefon: 089 / 99 38 87-0





