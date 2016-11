taz-Kommentar von Ralf Pauliüber SPD-Pläne für ein Einwanderungsgesetz: Wahlkampfstrategisch gereift

(ots) - Die SPD hat von ihrem Koalitionspartner gelernt. Im

letzten Wahlkampf mussten die Sozialdemokraten hilflos mit ansehen,

wie die Union mit klassischen Sozithemen punktete: Mindestlohn.

Mietpreisbremse. Höheres Kindergeld. Das alles versprach eine

beliebte CDU-Kanzlerin im Fall der Wiederwahl. Peer Steinbrück

wetterte über Themenklau - und verlor gegen Merkel.



Vier Jahre später dreht die SPD den Spieß um. Und zwar mit einem

Thema, das konservative Stammwähler aus der Wirtschaft schon lange

einfordern: eine unbürokratische Zuwanderung von Arbeitskräften. Im

vergangenen Jahr haben es gerade mal 5.867 Personen mit einer Blue

Card nach Deutschland geschafft. Die SPD verspricht nun mit ihrem

Gesetzentwurf "bedarfsorientierten" Zuzug. Steuerbar, im Gegensatz zu

den Südeuropäern, die sich einfach hier niederlassen dürfen. Mit dem

Einwanderungsgesetz soll zudem der Asyldruck verringert werden. Die

Union dürfte not amused sein. Ihr Koalitionspartner gibt vor, das

neue Gesetz noch vor der Wahl verabschieden zu wollen - dazu müsste

die Union jedoch zustimmen. Die Sozis wissen genau, dass das nicht

sehr wahrscheinlich ist.



Es ist kein großes Geheimnis, dass sich die CDU das Thema für 2017

aufsparen wollte: und zwar für eine mögliche Koalition mit den

Grünen. Das Einwanderungsgesetz wäre, neben der Homo-Ehe, das

Projekt, mit dem die Grünen-Spitze ihrer Basis die Union als

Koalitionspartner schmackhaft machen könnte.



Das alles weiß die SPD. Mit ihrem Vorstoß setzt sie die Union

gekonnt unter Zugzwang. Stimmt die zu, gehen die Meriten an die SPD.

Lehnt sie ab, wirkt ein eigener Vorstoß nur ein Jahr später

unglaubwürdig. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hat schon

angekündigt: Das Thema kommt auf die Wahlkampfliste. Damit zeigt die

SPD, dass sie wahlstrategisch gereift ist. Sie spricht CDU-Wähler an,



führt deren Partei vor und torpediert Schwarz-Grün.







Pressekontakt:

taz - die tageszeitung

taz Redaktion

Telefon: 030 259 02-255, -251, -250



Original-Content von: taz - die tageszeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

taz - die tageszeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.11.2016 - 18:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1421511

Anzahl Zeichen: 2330

Kontakt-Informationen:

Firma: taz - die tageszeitung

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 94 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung