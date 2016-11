Discovery - auf innere Entdeckungsreise gehen

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) In unseren heutigen Zeit ist die digitale Vernetzung völlig "normal" für uns. Ständige Erreichbarkeit, schnelles agieren, einsetzen immer und überall - so sieht der berufliche und private Alltag für viele Menschen aus. Wer allerdings eine längere Zeit unter solchem "Strom" steht, dessen Ressourcen, sowohl physische als auch psychische, sind sehr schnell aufgebraucht. Oder aber eine "Überladung", das intensive Zusammentreffen verschiedenster Elemente, welche sich dann explosionsartig ihren Weg suchen, zwingt uns in die Knie. Unsere Gesundheit ist angeschlagen und Gefühle wie Frustration und Ärger machen sich breit ...

... und, ähnlich wie bei einem Elektroauto, welches wieder an die Ladestation angeschlossen wird, müssen auch wir uns wieder anschließen, aufladen und unsere Energien managen.

Eine bewusste Balance, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben zu entwickeln, sind die Ziele der Seminarreihe Work-Life-Balance. Die Resultate sind größere Befriedigung und langfristiger Erfolg am Arbeitsplatz. Im Privatleben intensivere zwischenmenschliche Beziehungen und ein behutsamerer Umgang mit sich selbst. Sie fühlen sich wohler und glücklicher. Ihre Gesundheit verbessert sich entscheidend. Und Sie können Ihr Leben genießen - jeden Tag aufs Neue.

nachhaltige Persönlichkeitsentwicklung wertvolle und kompetente Unterstützung im Bereich Projekt Management & Backoffice Vermittlung erfahrener und authentischer Trainer NLP

