KEMET erweitert sein Toolset für einfache Designerstellung

Die neuen Releases umfassen 3D STEP-Dateien, erweiterte mobile Plattformen und Simulationsmodelle

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) MÜNCHEN, DEUTSCHLAND--(Marketwired - 7. November 2016) - Die KEMET Corporation (NYSE: KEM), ein führender globaler Anbieter elektronischer Bauelemente, festigte seine Führerschaft im Bereich digitale Technologie durch die Bekanntgabe von Erweiterungen seines Repertoires an leistungsstarken Tools für elektronische Bauelemente.

KEMET liegt die gesamte Customer-Journey am Herzen, von der Idee bis hin zur Ausführung. Wir möchten unerreichten nahtlosen Service bieten, der sich auch auf unsere fortschrittlichen digitalen Tools erstreckt", so Per Loof, Chief Executive Officer (CEO) von KEMET. Wir von KEMET begleiten unsere Kunden auf dem Weg vom Konzept über die Auswahl von Bauelementen bis hin zur Herstellung mit bequemem virtuellen Support über leistungsstarke Online- und mobile Anwendungen."

3D STEP-Dateien zur CAD-Modellierung werden jetzt im Rahmen der neuen ComponentEdge-Suchfunktion für die meisten KEMET-Katalysator-Teilenummern angeboten. Die detaillierten mechanischen Daten aus den Produktdatenblättern von KEMET sind in 3D STEP-Dateien für alle Surface-Mount-Elemente aus Aluminium, Keramik und Tantal sowie Radialkatalysatoren mit Durchkontaktierung verfügbar. Sie können mit einem einzigen Klick heruntergeladen werden.

Aufbauend auf dem Erfolg der KEMET-Apps für iPad® und Android hat das Unternehmen begonnen, die Plattformen iPhone® und Windows® zu unterstützen. Zu den vielen Vorteilen der mobilen Apps von KEMET zählen ein bequemer Zugriff auf mehr als 400 Produktdatenblätter zu Katalysatoren und elektronischen Bauelementen sowie eine einfache Navigation nach Produktart und Suche nach Schlagwort. Publikationen werden lokal gespeichert. Somit kann auch ohne Verfügbarkeit von WLAN oder mobilem Datenkontingent rasch auf sie zugegriffen werden. Die App benachrichtigt den Nutzer, wenn Aktualisierungen verfügbar sind, und bietet die Möglichkeit zu automatischen Downloads. So muss nicht befürchtet werden, dass die vorhandenen Produktdaten veraltet sind.

Die App bietet auch umfassenden Zugriff auf ComponentEdge von KEMET, die branchenweit fortschrittlichste Möglichkeit, Bauelemente zu finden. ComponentEdge gibt dem Nutzer die Möglichkeit, mehr als 6,4 Millionen KEMET-Elemente zu durchsuchen und zu filtern. Dies macht sie zur umfassendsten aktuell verfügbaren Datenbank. Sie müssen einfach nur eine Textbeschreibung, die KEMET-Bauelementnummer, einen Teil der Bauelementnummer oder die Originalteilenummer eingeben. Alternativ können Sie die Gesamtlisten durchsuchen und nach elektrischen/physischen Merkmalen filtern.

Zudem bietet die App Zugriff auf das Engineering Center, die Online-Knowledge-Plattform von KEMET. Hier finden Sie praktische Antworten auf Fragen zu passiven Bauelementen für elektronische Anwendungen sowie zu dem Parameter-Simulationstool K-SIM, das Design-Ingenieuren bei der Analyse von Katalysatorleistungen unter verschiedenen Bedingungen hilft. Allein im vergangenen Jahr wurden 100.000 Plots (mehr als 270 pro Tag) über K-SIM generiert; diese Zahlen belegen eindrucksvoll, wie nützlich dieses Tool für Ingenieure ist.

Die KEMET-App ist kostenlos im App Store?, auf Google Play und im Windows Store verfügbar. Weitere Informationen und Links finden Sie auf www.kemet.com/mobileapps.

Modelithics-Modelle für KEMET CBR RF Kondensatoren

KEMET und Modelithics, Inc. haben eine Partnerschaft zur Bereitstellung hochpräziser, messwertbasierter Simulationsmodelle für die gesamte KEMET CBR RF Kondensatoren-Reihe bekanntgegeben. Diese Modelle sind jetzt in folgenden branchenführenden Simulationstools verfügbar: Keysight ADS, Keysight Genesys, NI AWR Design Environment, ANSYS HFSS und Sonnet Suites.

KEMET stellt kostenfreie 30-tägige Lizenzen für alle KEMET-Kondensatormodelle in der Bibliothek von Modelithics zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf www.modelithics.com/MVP/KEMET.

Über KEMET

KEMET Corporation ist ein führender, globaler Hersteller von Elektronikkomponenten, die in puncto Qualität, Lieferung und Kundendienst höchste Erwartungen erfüllen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden bei allen Dielektrika die breiteste Auswahl an Kondensatortechnologien im Industriebereich zusammen mit einem sich ständig erweiternden Bereich an elektromechanischen Geräten, elektromagnetischen Verträglichkeitslösungen und Superkondensatoren. Der Unternehmenshauptsitz von KEMET befindet sich in South Carolina in den USA; darüber hinaus betreibt das Unternehmen Fertigungsstätten, Vertriebs- und Distributionszentren auf der ganzen Welt. Die KEMET-Stammaktien sind an der NYSE unter den Symbol KEM" gelistet. Weitere Informationen über KEMET finden Sie unter www.kemet.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte, in diesem Dokument enthaltene Aussagen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Federal Security Laws über die finanzielle Lage der KEMET Corporation (des Unternehmens") und zu Ergebnissen ihrer Geschäftstätigkeit, die auf den aktuellen Erwartungen seitens der Unternehmensleitung sowie auf Schätzungen und Vorschauwerten zu den Märkten basieren, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie auf Ansichten und Annahmen der Unternehmensleitung. Begriffe wie erwartet", nimmt an", glaubt" oder schätzt" beziehungsweise Variationen dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke sind dafür vorgesehen, diese zukunftsgerichteten Aussagen kenntlich zu machen. Diese Erklärungen stellen keinerlei Garantie für zukünftige Leistungen dar und beinhalten bestimmte Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die schwer voraussehbar sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen können daher substanziell von den explizit oder implizit in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Den Lesern wird nahegelegt, kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung aktuell sind. Das Unternehmen ist nicht dazu verpflichtet, aktuelle Informationen zu einer dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um neue Angaben, zukünftige Ereignisse oder Sonstiges zu reflektieren.

Bestimmte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen substanziell von den explizit oder implizit in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen, werden in den Geschäftsberichten des Unternehmens und in den der Börsenaufsichtsbehörde vorgelegten Unterlagen beschrieben.

Bild verfügbar: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2016/11/2/11G120630/Images/Digital_Tools_Screen_Shot-ff4ac00c6835bafbad7d33a1508209b7.jpg

Kontakt: Dr. John C. BoanVice President Marketing johnnyboan(at)kemet.com 954.766.2813

