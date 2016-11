Neues, interaktives, kostenloses Live-SportSpiel !

Mitte November kommt eine neue interaktive Sport-App auf den Markt. Ihr Name ist Fire Fan.

Es ist die erste Interaktive Live- Sport App.

Das heißt man kann während einer Live Sportveranstaltung, wie eines Fußball Matches, in Echtzeit mitspielen.

Eine Frage kann z.B. lauten: Wie wird der nächste Schuss aufs Tor ausgehen?

Wer die Frage richtig hat, bekommt Punkte. Eigentlich so ähnlich wie bei einem Quiz, nur dass alles in Echtzeit ist. Der Spieler kann vollkommen kostenlos spielen.



neue Online-Sport App Fire Fan

(firmenpresse) - Der Charakter von FireFan ist:



ABWECHSLUNGSREICH Für jeden und jede Altersklasse

FRECH Kühn und ein wenig dreist

LEIDENSCHAFTLICH Vom bloßen Zuschauer zum aktiven Teilnehmer

HERAUSFORDERND Kannst Du die Profis schlagen?

SPASSIG Immer mit der richtigen Portion Humor

AUFREGEND Gibt dir gleich die richtige Portion Action

LOCKER und LEGER Spiel jederzeit und überall

ZUGÄNGLICH Keine Vorbereitung, einfach drauf los spielen

GEMEINSCHAFT Du bist Teil einer Gruppe



Fire Fan ist eine Power Marke. Sprich nicht nur darüber sondern … ENTFACHE DAS

FEUER!



Eine großartige Marke bleibt in Erinnerung. FireFan verankert sich in Deiner Psyche



Fire Fan ist ein revolutionäres Spiel !



Erleben Sie unsere neue mobile Sport-App Fire Fan und erleben Sie die die Magie des Feuers. Spielen Sie Live-Sport mit Superstars und Freunden im weltweit größten Sport-Netzwerk!



Einfach kostenlos vor registrieren und Spielen !













Kommentare zur Pressemitteilung