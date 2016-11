PowerFolder zieht um und lädt ein!

Die dal33t GmbH, Entwickler der bewährten Sync&Share-Lösung PowerFolder, setzt ihren Expansionskurs fort und verlegt ihre Firmenzentrale von Meerbusch nach Düsseldorf. In den größeren Räumlichkeiten am Seestern wird am 24. November dann auch der jährliche PowerFolder-Kongress stattfinden.

(firmenpresse) - Meerbusch/Düsseldorf - Nach fünf erfolgreichen, von stetigem und profitablem Wachstum geprägten Jahren in Meerbusch bezieht die dal33t GmbH, Entwickler der bewährten Sync&Share-Lösung PowerFolder, neue und größere Geschäftsräume am Düsseldorfer Seestern, im Herzen der Düsseldorfer IT City. Gründe für den Umzug gibt es gleich mehrere. Zum einen ist die alte Firmenzentrale des Marktführers File Sync&Share im Bereich Bildung und Forschung in Meerbusch am Rande von Düsseldorf einfach zu klein geworden: Gut zwei Millionen User weltweit, fast 70 Prozent der deutschen Hochschulen sowie Universitäten im europäischen Ausland und tausende mittelständische, aber auch börsennotierte Unternehmen nutzen PowerFolder inzwischen - das ließ die Zahl der Mitarbeiter der dal33t GmbH stetig anwachsen.





Jetzt mittendrin in der „IT-City“



Durch den Umzug profitiert die dal33t GmbH - Mitglied der „Digitalen Stadt Düsseldorf“ - aber auch von den Vorzügen der hervorragenden Infrastruktur der Landeshauptstadt von NRW. So gilt der neue Standort am Düsseldorfer Seestern als das Herz der „IT-City“; zahlreiche weltweit agierende IT-, Tech- und Mobilfunkunternehmen sind dort mit Niederlassungen oder gar Hauptsitzen vertreten. Flughafen und Messe sind in wenigen Minuten zu erreichen, die Autobahnen A44, A52 und A57 liegen in unmittelbarer Nähe und sorgen für beste Verkehrsanbindung zu den europäischen Partnern. CEO Christian Sprajc: „Mit der Verlegung unserer Firmenzentrale nach Düsseldorf haben wir einen weiteren, logischen Schritt auf unserem Wachstumskurs getätigt. Der neue Standort bietet uns beste Voraussetzungen, um PowerFolder erfolgreich weiter zu entwickeln. Unser besonderer Dank gilt dabei der Wirtschaftsförderung Düsseldorf, die uns beim „Projekt Umzug“ ganz wunderbar betreut und uns jederzeit mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.“





PowerFolder-Kongress 2016 in neuen Räumlichkeiten



Im letzten Jahr fand der alljährliche PowerFolder-Kongress noch im altehrwürdigen Düsseldorfer Malkasten am Hofgarten statt. Dieses Jahr wird CEO Christian Sprajc die zahlreichen Teilnehmer und Gäste des PowerFolder-Kongresses 2016 dann am 24. November in den Tagungsräumen der neuen Firmenzentrale in der Emanuel-Leutze-Straße 11 am Düsseldorfer Seestern begrüßen können; nähere Details zur Veranstaltung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter „kongress.powerfolder.com“ . Mit dem PowerFolder-Kongress bietet PowerFolder seinen Kunden aus Wirtschaft und dem Hochschulbereich, seinen Partnern und allen Interessierten die Möglichkeit, sich über Themen wie IT-Sicherheit, Kollaborationswerkzeuge und -möglichkeiten und File Sync&Share zu informieren und auszutauschen. Und natürlich wird auch die „Lösung PowerFolder“ und ihre stetig wachsenden Möglichkeiten und Vorteile explizit vorgestellt und erläutert. Um rechtzeitige Anmeldung (kongress.powerfolder.com )wird gebeten.









https://www.powerfolder.com



Das deutsche Unternehmen dal33t GmbH mit Sitz in Meerbusch bei Düsseldorf entwickelt und vertreibt seit 2007 unter dem Markennamen PowerFolder erfolgreich Datei Sync- & Share-Lösungen. Das Angebot umfasst sowohl öffentliche, aber auch integrierte Private Cloud- Lösungen (EFSS) als individualisierte On-Premise-Dienste. Über zwei Millionen User weltweit, die meisten der deutschen Hochschulen und tausende Unternehmen nutzen PowerFolder. PowerFolder-Nutzer können von überall auf ihre Dateien zugreifen und diese auch gemeinsam bearbeiten und teilen - auch mobil über die PowerFolder-App. Sicherheit hat dabei absolute Priorität: Die Daten werden stets verschlüsselt und nach deutschen Datenschutzbestimmungen auf deutschen Servern gespeichert. PowerFolder wird vom Bundesministerium für Wirtschaft gefördert und ist Träger des Siegels „IT Security Made in Germany“.

dal33t GmbH / PowerFolder

Matthias Steinwachs

+49 211 6014887

steinwachs(at)powerfolder.com

www.powerfolder.com

PowerFolder

dal33t GmbH

Emanuel-Leutze-Str.11

40547 Düsseldorf

Kommentare zur Pressemitteilung