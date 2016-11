Empathie: Schlüssel der nachhaltigen Kundenbindung

Auf dem CRM Summit in Würzburg geht es einmal mehr um Empathisches CRM. CRMPATHY, die CRM-Lösung der nächsten Generation, ist dafür das geeignete Werkzeug.

CRMPATHY auf dem CRM Summit in Würzburg

(firmenpresse) - Wer seine Kunden kennen lernen, verstehen und erfolgsorientiert handeln will, braucht Empathie. Die CRM-Lösung CRMPATHY, das CRM der nächsten Generation, ist dafür das geeignete Werkzeug.

Am 8. und 9. November 2016 treffen sich die führenden CRM-Experten in Würzburg auf dem CRM Summit, um über die unterschiedlichen CRM-Ansätze, Entwicklungspotenziale und neue Wege der Kundenerfassung und -betreuung zu diskutieren. Denn moderner Kundendialog ist nichts ohne ein leistungsfähiges CRM und ohne intelligente Softwareunterstützung nicht machbar.

Mit CRMPATHY bieten die dialogagenten eine innovative CRM-Lösung der nächsten Generation. Sie bietet von der Einbindung und Unterstützung des Verkäufers auf der Verkaufsfläche und den gezielten Anstoß von Kommunikations- und Serviceketten bis zur integrierten Empfehlungs- und Marketingautomation alle notwendigen Funktionen und Tools, um z.B. Handelsunternehmen fit für Gegenwart und Zukunft als auch für die kanalübergreifende Begleitung ihrer Kunden am Markt zu machen.

So werden mit der Lösung die CRM-Prozesse von der Kasse in den Beratungs- und Verkaufsprozess auf der Fläche vorgezogen. Im Gegensatz zu den Ansätzen, die Online-Shops auch im stationären Verkauf verfügbar zu machen, unterstützt CRMPATHY die persönliche Beratung und die besondere Kundenbeziehung auf der Verkaufsfläche. Dabei ist Empathie der Schlüssel.

Die Philosophie des Empathischen CRMs

Grundlage für CRMPATHY ist die Philosophie des empathischen CRMs, bei der die "empathischen Motive" einer Kaufentscheidung als Grundlage für die weitere Entwicklung der Kundenbeziehung genutzt werden. Zudem setzt CRMPATHY konsequent und zielgerichtet die neuen Grundlagen für modernes Marketing des Marketingpapstes Prof. Heribert Meffert um. In seinen 4i fordert der Begründer des Marketings in Deutschland von den Unternehmen neben Innovation und Integration insbesondere auch ein Höchstmaß an Individualisierung und Integrität. CRMPATHY leistet dies und ist auch in dieser Hinsicht ein Meilenstein.

Sven Bruck, geschäftsführender Gesellschafter der Wuppertaler Agentur die dialogagenten und Begründer des Empathischen CRMs wird in zwei Vorträgen das Thema "Empathie und CRM" aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten.

Dienstag, 8. November 2016, 15:30 Uhr

"Die Empathische Organisation. Schlüsselkompetenz für Zukunftsfähigkeit."

Mittwoch, 9. November 2016, 10:30 Uhr

"Menschen. Produkte. Kommunikation. Empfehlungen sind die Motoren des Erfolgs."

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der offiziellen Website des CRM Summit. Besucher sind herzlich eingeladen sich über Empathisches CRM und CRMPATHY direkt bei den dialogagenten auf der Veranstaltung im Detail zu informieren.

Weitere Informationen: www.crmpathy.de

die dialogagenten aus Wuppertal sind seit über 25 Jahren erfolgreich am Markt. Anfangs als ABS Computer GmbH, Agentur für EDV-gestütztes Marketing, umfasst ihre Leistungspalette heute die gesamte Bandbreite an Dialogmarketingmaßnahmen - von der Strategie und Beratung über die kreative Umsetzung bis zur datentechnischen und operativen Abwicklung. Kunden von "die dialogagenten" kommen aus den Bereichen Automobil, Handel und Versicherungen, Verkehr, Gesundheitswesen und Tourismus. Über 60 Mitarbeiter entwickeln Dialog- und CRM-Konzepte, die kreativ und technisch ausgefeilt sind. Mit meist inhouse entwickelten Softwarelösungen erschließen sie nachhaltig Kundenpotenziale und optimieren dauerhaft Dialogprozesse. Der geschäftsführende Gesellschafter Sven Bruck gilt als der Erfinder des "Empathischen CRM" und hat mit seinem Unternehmen "die dialogagenten" CRMPATHY, ein revolutionär neues High-End-CRM-System entwickelt, welches die Ansprüche an das Empathische CRM perfekt umsetzt und dem Handel eine Vielzahl von Mehrwerten der Kundenbindung in der digitalen Transformation ermöglicht. CRMPATHY gilt als nächste Entwicklungsstufe im Customer-Relationship-Management.

die dialogagenten Agentur Beratung Service GmbH

