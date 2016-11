Molecular Health präsentiert beim Jahrestreffen 2016 der Association for Molecular Pathology (AMP) neue entscheidungsunterstützende Lösungen für die klinische Interpretation von Krebsgenomdaten

(Thomson Reuters ONE) -





Molecular Health Guide(TM) Workbench Manager für eine umfassende klinische End-

to-End-Entscheidungsunterstützung



Molecular Health Guide(TM) Clinical Annotation Service für die Variantenanalyse

und -bewertung



BOSTON und HEIDELBERG, 7. November 2016 (GLOBE NEWSWIRE) - Molecular Health, ein

führender Anbieter von entscheidungsunterstützenden Technologien für die

Präzisionsmedizin gab heute die Markteinführung von Molecular Health Guide(TM)

Workbench Manager und Molecular Health Guide(TM) Clinical Annotation Service,

seiner neuesten Lösungen zur klinischen Entscheidungsunterstützung, bekannt. Die

Dienste basieren auf der unternehmenseigenen, cloudbasierten Software-Plattform

von Molecular Health für die automatisierte Analyse, klinische Interpretation

und Meldung genetischer Veränderungen aus Sequenzierungen der nächsten

Generation (Next-Generation Sequencing, NGS) von Labors und Krankenhäusern.

Molecular Health wird sein neues Molecular-Health-Guide(TM)-Angebot, das

zunächst für die Onkologie zur Verfügung steht, an Stand 1805 beim Jahrestreffen

2016 der Association for Molecular Pathology (AMP) vorstellen, das vom 10. bis

12. November im Charlotte Convention Center in North Carolina stattfindet.



Diese neuen Produkte für die klinische Entscheidungsunterstützung wurden auf

Grundlage der Dataome(TM)-Technologie von Molecular Health entwickelt, deren

Schwerpunkt auf der Erfassung, Integration und Analyse molekularer

Patientenergebnisse aus von Experten kuratierten und geprüften biomedizinischen

Veröffentlichungen liegt. Die kuratierten Datenbanken umfassen klinische

Interpretationen von Varianten (clinical variant interpretations, CVI), die in

einem präzisen Verfahren mit der Überprüfung durch einen Experten (Arzt)

erstellt werden.



Molecular Health Guide(TM) Workbench Manager bietet ein umfassendes klinisches



Entscheidungsunterstützungssystem, von der Bioinformatik-Analyse der NGS-Daten

des Tumors eines Patienten bis zur Generierung eines patientenspezifischen

Berichts. Basierend auf der Erkennung meldepflichtiger Varianten erstellt

Workbench Manager eine Übersicht über potenziell wirksame und wirkungslose

Behandlungsoptionen sowie Behandlungsmöglichkeiten, die ggf. mit einem höheren

Risiko von unerwünschten Nebenwirkungen bzw. Reaktionen verbunden sind. Es

bietet auch ein Abgleichstool für klinische Studien. Workbench Manager

ermöglicht es Ärzten und Labors, die zeit- und kostenintensive sowie

fehleranfällige manuelle Interpretation von Varianten zu reduzieren, indem es

klinische Annotationen und Interpretationen bereitstellt, die von Experten im

Bereich der Molekularpathologie und Onkologie geprüft wurden. Workbench Manager

bietet eine funktionsreiche, interaktive Benutzeroberfläche mit einem digitalen

Workflow, über die sich in nur wenigen Minuten ein aussagefähiger,

maßgeschneiderter Bericht generieren lässt.



Molecular Health Guide(TM) Clinical Annotation Service ermöglicht die

automatisierte Bereitstellung klinisch geprüfter Annotationen zu verfolgbaren

Varianten. In nur wenigen Minuten liefert der Clinical Annotation Service

patientenspezifische klinisch relevante Daten, darunter Folgende: Berichte zu

klinischen Varianten, evidenzbasierte Behandlungsoptionen, Vergleichsstudien und

andere ergänzende Daten, z. B. Arzneimittelbeschreibungen mit den entsprechenden

Arzneimittelinteraktionen. Die Technologie ist hoch skalierbar und lässt sich

problemlos in die bestehenden Workflows, Berichtssysteme und das Pipeline-

Management der Hochdurchsatzlabors und Kunden mit hohem Datenvolumen

integrieren.



Les Paul, MD, MS, Chief Medical Officer und U.S. CEO von Molecular Health

kommentierte: "Die Molecular-Health-Guide(TM)-Lösungen für die klinische

Entscheidungsunterstützung ermöglichen es Molekularpathologen und Onkologen, die

molekularen Informationen aus der NGS von Patiententumoren effizienter zu

nutzen, einschließlich der Identifikation potenziell wirksamer bzw.

wirkungsloser Behandlungsoptionen und der entsprechenden klinischen Studien. Wir

haben diese Angebote auf die Bedürfnisse von Onkologen, Pathologen sowie von

großen Labors, Krankenhäusern und in der Forschung tätigen Kunden ausgerichtet."



Friedrich von Bohlen, Chief Executive Officer von Molecular Health erläuterte:

"Molecular Health ist einer der führenden Anbieter auf dem Gebiet der

Präzisionsmedizin und klinischen Entscheidungsunterstützung und ein idealer

Partner für Kunden, die ihre Behandlungsentscheidungen auf Grundlage

fundierterer Daten treffen möchten. Beide Molecular Health Guide(TM)-Lösungen

wurden basierend auf wertvollen Beiträgen der medizinischen Fachwelt entwickelt

und das Ergebnis ist ein Produkt, das die Grundlage für eine Verbesserung der

Ergebnisse und Versorgung der Patienten schafft, indem es der medizinischen

Fachwelt Zugang zu Echtzeitlösungen bietet, die die weltweiten Gesundheitsdaten

nutzen und neue Türen öffnen. Das breite Spektrum und die Qualität unserer

Beiträge zur medizinischen Fachwelt werden durch diese Produkteinführung sowie

die kürzlich erhaltene Zertifizierung von der CLIA (Clinical Laboratory

Improvement Amendments) und die CAP- (College of American

Pathologists)Akkreditierung für die Bioinformatik-Analyse, Variantenannotation

und -interpretation. Mit dieser Markteinführung setzen wir unsere Mission fort,

die Zukunft der Präzisionsmedizin zu stärken."



Die Molecular Health GmbH ist für das Design, die Entwicklung und Produktion von

Softwaresystemen für die integrierte Analyse klinischer und genomischer

Patientendaten zur Unterstützung von Behandlungsentscheidungen und der

Bereitstellung entsprechender Dienste nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert.

Molecular Health verfügt darüber hinaus über eine CLIA-Zertifizierung und CAP-

Akkreditierung für die Bioinformatik-Analyse, Variantenannotation und

-interpretation. Dies erlaubt es Molecular Health, seine Bioinformatik-Analyse-

Dienste klinischen Labors in den USA anzubieten, die ebenfalls über eine

Akkreditierung verfügen.



In der Europäischen Union ist Molecular Health Guide(TM) als In-vitro-

Diagnoseprodukt (IVD) registriert.



Über Molecular Health



Molecular Health ist ein führendes IT-Unternehmen im Bereich Präzisionsmedizin.

Es nutzt die unternehmenseigene cloudbasierte Dataome(TM) -Technologieplattform

für eine umfassende und bahnbrechende klinische Entscheidungsunterstützungs-

Engine. Die Dataome(TM)-Technologieplattform ist eine Anhäufung sorgfältig

kuratierter und medizinisch geprüfter Informationen aus Millionen von

wissenschaftlichen und medizinischen Veröffentlichungen sowie Daten von weltweit

verfügbaren Datenbanken mit klinischen und molekularen Daten. Die Plattform wird

in regelmäßigen Abständen aktualisiert und von Experten im Bereich Biomedizin

nach einem strengen Verfahren kuratiert. Sie verfügt zudem über einen

zuverlässigen und umfassenden IP-Schutz. Die Dataome(TM)-Technologie bildet die

Grundlage der Molecular-Health-Guide(TM)-Serviceangebote des Unternehmens.



Der Hauptsitz der Molecular Health GmbH befindet sich in Heidelberg und die

Tochtergesellschaft Molecular Health, Inc befindet sich in Boston,

Massachusetts, USA.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.molecularhealth.com.



Investoren

Nick Laudico

The Ruth Group

(646) 536-7030

nlaudico(at)theruthgroup.com



Medien

Kirsten Thomas / Chris Hippolyte

The Ruth Group

+1 508-280-6592 / +1 646-536-7023

kthomas(at)theruthgroup.com / chippolyte(at)theruthgroup.com







