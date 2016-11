Stuttgarter Zeitung: zu den E-Auto-Plänen der chinesischen Regierung

(ots) - Matthias Wissmann, der Präsident des deutschen

Branchenverbands VDA fordert, dass China Importeure von Elektroautos

nicht benachteiligen dürfe. Dies ist jedoch ein frommer Wunsch, der

wohl nicht in Erfüllung gehen dürfte. In der Volksrepublik gelten auf

vielen Feldern andere Regeln als hierzulande. Denn China ist keine

Marktwirtschaft und will mit der Förderung von Elektroautos zugleich

auch Industriepolitik betreiben - sprich: die einheimischen Anbieter

fördern. Die deutschen Autobauer werden keine andere Wahl haben, als

sich auf die neuen Spielregeln einzustellen.







