Lausitzer Rundschau: Ein Versuch



Zum Entwurf der SPD für ein Einwanderungsgesetz

(ots) - Neu ist vor allem, dass die SPD ihre Vorschläge

für ein Einwanderungsgesetz jetzt in einen Entwurf gegossen hat.

Ansonsten ist Fraktionschef Thomas Oppermann schon seit Anfang 2015

dabei, ein solches Gesetz beim Koalitionspartner Union einzufordern.

Bislang ohne durchschlagenden Erfolg. Selbst nach Kanada ist der

Genosse damals gereist, um sich über das dortige Punktesystem zu

informieren. Der SPD geht es eben nicht nur darum, brauchbare und

alltagstaugliche Regeln für die Einwanderung von qualifizierten

Arbeitskräften zu finden. Dass Menschen aus dem Ausland dringend

benötigt werden, ist unbestritten angesichts der Alterung der

Gesellschaft und des bereits jetzt eklatanten Fachkräftemangels in

vielen Wirtschaftszweigen. Die Sozialdemokraten nutzen das Thema

auch, um sich im Wahlkampf mit der Union kräftig streiten zu können.

Sie wollen die C-Parteien vor sich her treiben, die diesbezüglich

keine einheitliche Linie haben. Mit der Flüchtlingsfrage hat das, was

die SPD vorschlägt, nichts zu tun. Um ihre Eingliederung auch am

Arbeitsmarkt zu beschleunigen, hat die Große Koalition das

Integrationsgesetz beschlossen. Es geht um die Arbeitsmigration, für

die es zwar schon viele Regelungen gibt, die aber für

einwanderungswillige Menschen sowie kleine und mittlere Unternehmen

kaum zu durchschauen sind. Das wirkt abschreckend. Nur: Ein

Punktesystem ist keine Garantie für eine gelungene Migration. Bis

sich das System an die neuen Umstände angepasst hat, hat sich der

Arbeitsmarkt erneut verändert und die ins Land geholten Spezialisten

stehen vor verschlossenen Türen. Auch das zeigt Kanada. 60 Prozent

der gegenwärtigen Zuwanderung nach Deutschland kommt zudem aus

EU-Staaten. Aufgrund der Arbeitnehmerfreizügigkeit besteht keine

Möglichkeit, darauf irgendwie Einfluss zu nehmen. Insofern ist der

SPD-Plan ein gut gemeinter Versuch, Einwanderung zu steuern.



Ausgereift ist er aber noch nicht.







