Rheinische Post: Kommentar: Gestutzter Klimaplan

(ots) - Es ist nicht der große Wurf geworden, den

Umweltministerin Barbara Hendricks als Beitrag der Deutschen auf der

Weltklimakonferenz in Marrakesch vorstellen wird. Ihre

Ressortkollegen haben die Emissionsziele kräftig zusammengestrichen,

die Landwirtschaft ist ganz ausgenommen, und bei den fossilen

Energieträgern muss die Chef-Ökologin noch lange auf einen Ausstieg

aus der klimaschädlichen Kohle warten. Hendricks kann sich bei ihrer

Kanzlerin erkundigen, wie das so ist, mit einem gestutzten Plan auf

eine große Konferenz zu fahren. Das erging der früheren

Umweltministerin Angela Merkel oft nicht anders. Nicht einmal in

ihrer SPD konnte sich die Niederrheinerin so richtig durchsetzen. In

der Sache ist nicht alles verkehrt, was jetzt verhindert wurde. Aber

den Verkehr nicht auf ein deutlich reduziertes Emissionsziel zu

verpflichten, ist ein großer Fehler. Die in Umwelt-Betrug verstrickte

Autoindustrie sollte nicht für ihre teilweise unsauberen Methoden

noch belohnt werden. Hier hätte die Ministerin größere

Standfestigkeit beweisen müssen.



