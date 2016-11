BERLINER MORGENPOST: Unglückliche Umstände / Kommentar von Andreas Abel

(ots) - Monatelang haben Berlin und Brandenburg darüber

verhandelt, dass die Hauptstadt bis zu 1000 Flüchtlinge in der

Erstaufnahme Wünsdorf unterbringen kann. Ausgefeilte Kriterien wurden

entwickelt, für welche Asylbewerber dieses Heim geeignet ist. Nun

stellt sich heraus: Diese Flüchtlinge gibt es kaum. Folglich zogen

erst 37 Menschen in die ehemaligen Kasernen. Zahlen muss Berlin aber

für mindestens 330, egal wie viele tatsächlich in Wünsdorf wohnen.

11.000 Euro für 37 Menschen, das gleicht dem Zimmerpreis in einem

Fünf-Sterne-Luxushotel - ein Fiasko. Nun will Sozialsenator Mario

Czaja (CDU) nachverhandeln, mit Brandenburg, der

Senatsinnenverwaltung, dem Bundesamt für Flüchtlinge. Wir sind

gespannt.



Der ganze Kommentar unter http://www.morgenpost.de/meinung/article

208672571/Die-Politik-sorgt-fuer-eine-Krise-nicht-die-Fluechtlinge.ht

ml







