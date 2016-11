Westfalen-Blatt: zur Talkshow»Anne Will«

(ots) - Eine Frau ohne Gesicht darf in einer von der

ARD als Premiumware gepriesenen und für teuer Zwangsgebühren an

den Zuschauer gebrachten Polit-Talkshow mit

radikal-islamischen Ansichten provozieren. Drei weitere Muslime und

ein Christ sollen akzeptieren, dass eine Vollvermummte in

einer öffentlich-rechtlichen Fernseh-Sendung wortreich zündelt vor

einem Millionenpublikum, dem verweigert wird, diese kruden

Gedankengänge einem wiedererkennbaren Antlitz zuzuordnen. War das

überhaupt diese Nora Illi? Gibt es eine solche? Und überhaupt:

Geht's noch? Gesprächsleiterin Anne Will überließ es weitgehend den

anderen Gästen, die Frau hinter dem Schleier in die Schranken zu

weisen - soweit diese nicht einfach weiterredete. Zum Beispiel

darüber, was sie meinte, als sie schrieb, dass der Krieg in Syrien

»eine bitterharte Langzeitprüfung mit ständigen Hochs und Tiefs« sei,

wenn denn Teenager dem Ruf dorthin folgten. Wer dergleichen Leute

präsentiert, betreibt Werbung für deren Sache. Nicht länger »Sex

sells« - Nikab bringt die Quote. Die ARD sollte sich allerdings

fragen, wem das in diesem Fall tatsächlich nutzt.







