Badische Zeitung: Nazi-Vergleiche / Eine Rhetorik, die schadet

Kommentar von Thomas Fricker

(ots) - Das große Land an der Nahtstelle zwischen Europa

und Asien ist viel zu wichtig, als dass wir es sich selbst überlassen

könnten, nicht nur wegen des Krieges gegen den IS in Syrien und der

vielen Flüchtlinge. Fatal wäre, falls Asselborn mit seinem harten

Vergleich nur bemänteln wollte, wie wachsweich die Position der EU

gegenüber der Türkei in Wirklichkeit ist. Zurückhaltung in der

Sprache, aber Eindeutigkeit in den politischen Reaktionen - zu denen

Sanktionen durchaus gehören könnten - sollten Mittel der Wahl sein.

