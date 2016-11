Hannover-News.Info informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zu Hannover!

(firmenpresse) - Die Stadt Hannover ist die Hauptstadt des Landes Niedersachsen. Der Ort wurde 1150 erstmals erwähnt und war ab 1692 Hauptstadt Kurhannovers, ab 1814 Hauptstadt des Königreichs Hannover und zwischen 1866 und 1946 nach dessen Annexion durch Preußen als Folge des Deutschen Krieges Hauptstadt der Provinz Hannover.



1875 wurde Hannover mit Überschreiten der Marke von 100.000 Einwohnern zur Großstadt. Gegenwärtig zählt Hannover mit 532.163 Einwohnern (Ende 2015) zu den 15 größten Städten Deutschlands.



Die am Fluss Leine gelegene Stadt ist durch die seit 1947 stattfindende Hannover Messe sowie die CeBIT-Messe international bekannt geworden.



Hannover erwirtschaftete im Jahr 2012 ein Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen von insgesamt 29.551,5 Millionen Euro, dies entspricht 74.822 Euro je Erwerbstätigem.



In Hannover haben verschiedene Industriebetriebe ihren Sitz, so unter anderem der Automobilzulieferer und DAX-Konzern Continental AG, die Volkswagen Nutzfahrzeuge, der Fahrzeugsystemhersteller WABCO, der Baumaschinenhersteller Komatsu Hanomag, das Johnson Controls-Werk für Starterbatterien (früher VARTA) und der Schleifmittelhersteller VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken.



Zu den hannoverschen Dienstleistungsunternehmen zählen einige Banken, Finanzdienstleister und Versicherungen



Hannover ist Sitz der Niedersächsischen Landesregierung und des Niedersächsischen Landtages.



Weiterhin befinden sich in Hannover der Sitz des THW Länderverbandes Bremen und Niedersachsen der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk sowie das Landeskriminalamt Niedersachsen.



Inder Stadt Hannover haben zwei Bundesbehörden ihren Hauptsitz, die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und das Bundessortenamt.





Dieser Beitrag wurde am Montag dem 07. November 2016 veröffentlicht.







