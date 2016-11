Niedersachsen-Infos.de informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zu Niedersachsen!

(firmenpresse) - Niedersachsen (saterfriesisch Läichsaksen, niederdeutsch Neddersassen, Landescode NI, Abkürzung Nds.) ist ein Land im Nordwesten der Bundesrepublik Deutschland.



Das Flächenland von rund 47.600 km² steht unter den 16 deutschen Ländern auf dem zweiten Platz hinter Bayern und nimmt bei einer Einwohnerzahl von rund 7,9 Millionen Platz vier ein.



Neben der Landeshauptstadt Hannover gibt es sieben weitere Großstädte: Braunschweig, Oldenburg, Osnabrück, Wolfsburg, Göttingen, Hildesheim und Salzgitter.



Die Ballungsräume der Großstädte Bremen und Hamburg reichen weit nach Niedersachsen hinein.



Nach dem Zweiten Weltkrieg lag die gebiete Nordwestdeutschlands größtenteils in der britischen Besatzungszone.



In Folge der Verordnung Nr. 46 der britischen Militärregierung vom 23. August 1946 "Betreffend die Auflösung der Provinzen des ehemaligen Landes Preußen in der Britischen Zone und ihre Neubildung als selbständige Länder" wurde auf dem Gebiet der preußischen Provinz Hannover zunächst das Land Hannover errichtet.



Die Gründung der Länder Nordrhein-Westfalen und Hannover erfolgte am 23. August 1946.



Das industrielle Zentrum Niedersachsens befindet sich im Raum Hannover-Braunschweig-Wolfsburg mit mehreren Automobilwerken - darunter das Stammwerk Wolfsburg der Volkswagen AG, die Werke Braunschweig und Salzgitter sowie das Nutzfahrzeugwerk Hannover.



Dazu kommt die in Peine und Salzgitter ansässige Stahlindustrie. Im Maschinen- und Anlagenbau sind ferner insbesondere die Bereiche Landtechnik, Windenergieanlagen, Biogasanlagen und Offshore-Zulieferung von Bedeutung.





Außerdem ist Niedersachsen deutschlandweit führend beim Abbau und der Verwertung von Rohstoffen wie Torf, Sand und Kies.



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel Niedersachsen bei Wikipedia unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung) basiert.

In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren verfügbar.)



